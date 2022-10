Il treno della memoria farà tappa anche ad Agropoli – Castellabate

Due tappe nel Cilento per il Treno della Memoria. A Sapri, già annunciata, si aggiunge Agropoli. “A scioglimento della riserva formulata sabato scorso, ho il piacere di comunicare che il treno della memoria, domani 1 novembre 2022 alle 12.20 circa, effettuerà una sosta nella stazione di Agropoli – Castellabate. Auguri a tutti!”.

Questo l’annuncio della Fondazione Fs.

Il treno della memoria

Il convoglio speciale – che nel 1921 trasportò la salma del “Milite Ignoto”, da Aquilea a Roma – fermerà domani nella stazione FS Agropoli – Castellabate.

Il viaggio del “Treno della Memoria” è articolato su 100 ore di percorrenza, attraversando 730 stazioni. Nelle scorse settimane, la giunta municipale formulò voti affinché il convoglio potesse fermare, e non solo transitare per la stazione agropolese.

Il commento

“Questa fermata fortemente voluta e da me richiesta rappresenta un evento storico per Castellabate: per la prima volta questo convoglio speciale fermerà nella stazione ferroviaria di Agropoli – Castellabate. Si tratta di un importante evento storico per il nostro Comune che si appresta a festeggiare i suoi 900 anni e a ricordare gli 80 anni dell’affondamento del Velella. E’ nostro dovere continuare a tenere vivo il ricordo di chi con grande spirito di sacrificio e valore ha contribuito alla costruzione della nostra Patria” dichiara il sindaco Marco Rizzo.

A Sapri il treno farà sosta alle ore 11.03. Ad Agropoli alle 12.20. Nelle altre stazioni della tratta sarà soltanto in transito ma per permettere a tutti di vedere il convoglio procederà comunque a velocità ridotta.