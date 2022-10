Il Treno della Memoria il primo novembre in Cilento

Il treno della memoria transiterà per il Cilento, pur senza fare fermate. Un evento storico, anche se non ci sarà la possibilità di vederlo per più di qualche secondo. Il convoglio, infatti, sarà soltanto in transito il prossimo 1 novembre.

Il Treno della memoria in transito nel Cilento

L’occasione è il trasferimento da Palermo a Napoli, dove sosterà per riparitre il 3 novembre prossimo. L’arrivo in Campania è previsto alle 11.03 a Sapri. A seguire 11.09 a Policastro, 11.12 Torre Orsaia, 11.17 Celle di Bulgheria, 11.20 Centola, 11.28 Pisciotta, 11.34 Ascea, 11.41 Vallo della Lucania, 11.43 Omignano, 11.55, Agropoli, 12.01 Paestum, 12.03 Capaccio, poi Salerno alle 12.29 e arrivo a Napoli Centale alle 13.22.

Il treno in ricordo del Milite Ignoto

Il Treno della Memoria è un convoglio speciale che nel 1921 trasportò la salma del Milite Ignoto da Aquilea a Roma. L’iniziativa è del Ministero della Difesa, in collaborazione con il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, con il supporto della Fondazione FS e la Struttura di Missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni. Essa vuole commemorare l’anniversario della traslazione del Milite Ignoto.

Allestito da Fondazione FS Italiane e dal Reggimento Genio Ferrovieri, il Treno della Memoria è composto da una locomotiva a vapore Gr. 740, un bagagliaio 1926, un carro K, due carrozze “Centoporte”, una carrozza “Centoporte a salone”, un carro “Carnera”, una carrozza prima classe Az 10.000, una carrozza “Grillo”, una carrozza cuccette tipo “1957 T” e una locomotiva diesel. In ogni tappa sarà allestita anche una mostra commemorativa.

Nei giorni scorsi alcuni comuni avevano rivolto un appello affinché facesse sosta ad Agropoli, ma inutilmente.