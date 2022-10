Clima mite: nel Cilento Halloween a mare

Estate da oltranza, tutti a mare nel Cilento. Sembra essere un comune giorno di luglio, invece siamo al 31 ottobre e il classico quesito “dolcetto o scherzetto?” ripetuto dai bambini nella sera di Halloween, appare qualcosa da chiedere più sotto l’ombrellone più che porta a porta.

Halloween a mare: effetto del cambiamento climatico

Una situazione che interessa tutta Italia e che caratterizza anche il Cilento. Da Paestum a Sapri, passando per tutti gli altri centri della costiera cilentana, centinaia di persone si sono riversate in spiaggia per qualche ora di sole. I più coraggiosi non hanno disdegnato un bagno a mare.

Le temperature si mantengono miti, ben oltre la media stagionale. Siamo tra i 24 e i 25 gradi anche se con il calare del sole c’è un notevole calo.

Tintarelle possibili, dunque, e chissà che a causa dei cambiamenti climatici tra 10 anni non sposteremo le ferie in autunno.

Le previsioni

Sul nostro territorio il bel tempo è previsto durare almeno fino a sabato; nel weekend una perturbazione che si sta nascondendo tra le dune dell’Erg, in Algeria, risalirà verso Nord e potrebbe portare un peggioramento anche se il Cilento potrebbe essere investito solo parzialmente. Comunque anche nella festività di Ognissanti si potrà godere del sole e del mare, come già accaduto ad Halloween.