A Sanza la presentazione del percorso di turismo dell’olio in Campania

È in programma nel Comune di Sanza per sabato 5 novembre alle ore 17:30, la presentazione dell’iniziativa legislativa che ha lo scopo di valorizzare il turismo dell’olio e promuovere la conoscenza della cultura olivicola campana.

Sará Tommaso Pellegrino, Consigliere regionale, a tagliare il nastro con l’inaugurazione di un frantoio moderno appartenente alla famiglia Ciorciari in contrada San Tommaso.

Il Consigliere Pellegrino aveva, infatti, presentato domanda per la Legge recante “disciplina dell’Oleoturismo in regione Campania”.

Un momento importante per tutta la comunità che si vedrà riconosciuto il ruolo straordinario di custodi del territorio, come l’olio extravergine di oliva.

Ovviamente, anche grazie alle più moderne tecnologie, si punta ad un turismo dell’olio di qualità.

Ma cosa si intende per Oleoturismo?

Sono tutte le attività legate alla conoscenza dell’olio attraverso la visita dei luoghi di coltura, produzione e degustazione.

Il commento

“La filiera produttiva dell’olio – così fa sapere il Consigliere Pellegrino – vanta forme di attrattività che crescono di anni in anno e che può dare nuova linfa anche al comparto turistico”.

In tal senso, in Cilento, sono nate diverse iniziative per valorizzare l’oro giallo; dalla merenda in classe per i bambini, alla raccolta delle olive tra studenti e genitori a Stella Cilento, la nascita della via dell’olio, insomma un circolo virtuoso che si pone l’obiettivo di creare una filiera sempre più all’avanguardia.

In questo contesto, si inserisce il progetto innovativo proposto dalla famiglia Ciorciari che, dal 189, custodisce tradizione e passione per la cura dell’olio.

Sabato si segnerà, quindi, un percorso nuovo, un sentiero di storia e tradizione che non ha precedenti.

All’evento interverranno il sindaco di Sanza, Vittorio Esposito, il presidente della Commissione Bilancio in Consiglio regionale, Franco Picarone, l’agronomo Antonio Lettieri, la nutrizionista Marzia Manilia, il presidente dell’Associazione OP LAPOSA di Battipaglia, Giuseppe Caputo.