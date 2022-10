Gelbison-Fidelis Andria: secondo pari di fila per i rossoblù

Dopo il pari esterno di sabato scorso con il Giugliano la Gelbison tornava in campo in casa, nel pomeriggio di oggi, contro la Fidelis Andria. La sfida valida per l’undicesimo turno del girone C di Serie C termina 0-0 con i rossoblù cilentani di mister De Sanzo che salgono a quota 16 punti in classifica, assestandosi momentaneamente al settimo posto della graduatoria. A dirigere il match, delle ore 17.30 presso lo stadio Marcello Torre di Pagani, è stato Samuele Andreano dalla sezione di Prato.

Gelbison-Fidelis Andria: la gara

Nelle fasi iniziali dell’incontro ci provano gli ospiti guidati senza però impensierire particolarmente D’Agostino. Da registrare, al 5′, un tiro sopra la traversa di Candellori. La risposta dei vallesi arriva a metà frazione con la conclusione di Faella parata dall’estremo difensore pugliese Vandelli. Dopo tre minuti di recupero le squadre tornano però negli spogliatoi a reti bianche.

Nella ripresa al 4′ a provarci, per gli ospiti di mister Cudini, è Mariani che gira male di testa mentre dopo un minuto Urso chiama all’intervento D’Agostino, Al 9′ per i vallesi Fornito con una mezza rovesciata trova attento Vandelli a terra mentre al 26′ per gli ospiti sugli sviluppi di una punizione Delvino colpisce di testa mandando alto. A pochi secondi dal 90′ De Sena impegna ancora Vandelli che salva i suoi dalla beffa finale. Termina cosi 0-0 dopo 5 minuti di recupero.

Le formazioni iniziali

GELBISON D’Agostino; Onda, Cargnelutti, Gilli, Graziani, Sorrentino, Papa, Fornito, Loreto, Nunziante, Faella. All.: De Sanzo.

FIDELIS ANDRIA Vandelli, Mariani, Arrigoni, Urso, Delvino, Candellori, Dalmazzi, Fabriani, Milillo, Paolini, Bolsius. All.: Cudini.

I cambi

54′ Triplo cambio Gelbison: dentro De Sena, Uliano e Correnti fuori Sorrentino, Papa e Nunziante.

59′ Cambio Gelbison: dentro Savini, fuori Fornito.

61′ Cambio Fidelis: fuori Bolsius dentro Sipos.

79′ Cambio Gelbison: fuori Faella infortunato dentro Kyeremateng.

81′ Cambio Fidelis: dentro Pavone, fuori Candellori.

88′ Cambio Fidelis: dentro Ciotti, fuori Delvino.