Giugliano-Gelbison: Graziani illude con un super gol, termina in parità il derby

Dopo la sconfitta interna di misura martedì, con il Monterosi, la Gelbison tornava in campo nel pomeriggio di oggi contro il Giugliano. La sfida valida per il decimo turno del girone C di Serie C termina 1-1 con i rossoblù cilentani di mister De Sanzo che salgono a quota 15 punti in classifica, assestandosi momentaneamente al quinto posto della graduatoria proprio davanti gli avversari di giornata.



Giugliano-Gelbison: la gara

La prima vera occasione del match giunge al 9′ con Salvemini, per il Giugliano, che conclude di poco a lato. Gli ospiti rispondono al 25′ con Faella e al 43′ con De Sena ma Sassi, portiere dei locali, respinge di pugno. Prima di tornare negli spogliatoi, però, Graziani porta avanti la Gelbison direttamente da calcio d’angolo con una battuta che sorprende Sassi.

Nella ripresa al decimo minuto Ghisolfi costringe D’Agostino agli straordinari con Piovaccari, avanti dei padroni di casa, a provare a creare scompiglio nella trequarti avversaria. La Gelbison tiene il vantaggio sino a 10 dalla fine quando un tiro di Nocciolini colpisce la traversa con Salvemini a spingere in porta da pochi passi. Poco prima del 90′ ancora Nocciolini spreca una buona opportunità da ottima posizione, termina cosi 1-1 con le due squadre a dividersi la posta in palio. Nel prossimo turno i rossoblù cilentani giocheranno di domenica in casa contro la Fidelis Andria.

Il tabellino del match



Reti: 44′ Graziani; 80′ Salvemini.

Giugliano (3-5-2): Sassi, Biasiol (63′ Nocciolini), Zullo, Poziello C., Di Dio, Gladestony, Ceparano (46′ Rondinella), Ghisolfi (63′ Felippe), Gomez (dal 46′ Rizzo), Piovaccari, Salvemini. All. Tatomir

Gelbison (3-5-2): D’Agostino, Cargnelutti, Loreto, Bonalumi, Onda (70′ Savini), Nunziante (93′ Marong), Papa, Graziani, Correnti, De Sena (dal 71′ Kyeremateng), Faella. All. De Sanzo.

Arbitro Sajmir Kumara di Verona

Ammoniti: Loreto, Papa, Graziani, Faella, Bonalumi, De Sena Ghisolfi, Rondinella, Salvemini, Zullo.