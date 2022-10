Gelbison-Monterosi: i cilentani inciampano dopo 4 successi di fila

Turno infrasettimanale amaro per la Gelbison che cede di misura al Monterosi Tuscia. Nel girone C di Serie C, infatti, nel pomeriggio i laziali hanno vinto di misura, 0-1, l’intreccio valido per la nona giornata di campionato. Sconfitta indolore però per i rossoblù reduci da ben quattro successi di fila rimediati sotto la gestione di mister De Sanzo. Al Torre di Pagani arriva cosi il primo passo falso per il nuovo allenatore dei cilentani.

Gelbison-Monterosi: la gara

Dopo una prima fase di studio a passare sono gli ospiti che prima del quarto d’ora si guadagnano un calcio di rigore che deciderà poi la contesa. L’arbitro Lovison, infatti, decreta la massima punizione per il tocco di mani in area di Gilli su un tiro di Parlati. Dal dischetto Carlini è freddo e spiazza cosi D’Agostino. Gli ospiti ci riprovano al 24′ quando Giordani pesca Carlini che di testa impegna l’estremo difensore dei vallesi. Sul finire del primo tempo, al 39’, occasionissima per De Sena che in diagonale va ad un passo dal pali mentre due minuti dopo Fornito, man of the match con il Messina, spedisce di sinistro di poco alto.

Nella ripresa la Gelbison cerca, senza riuscirci, la via del pari nonostante la girandola dei cambi operata da De Sanzo. I rossoblù si scoprono nel finale lasciando a Santarpia e Di Paolantonio l’opportunità di raddoppiare. Finisce però 0-1 con la Gelbison a quota 14 punti pronta riscattarsi sabato nel derby con i napoletani del Giugliano.

Gelbsion-Monterosi: il tabellino

GELBISON: D’Agostino B.Bonalumi S. ( 1′ st Cargnelutti R.), Correnti M. R., De Sena C., Faella A. (11′ st Sorrentino L.), Fornito G., Gilli M. (14′ st Onda A.), Graziani V. (1′ st Statella G.), Loreto C., Nunziante C. (41′ st Kyeremateng N.), Papa S..

A disposizione: Cannizzaro F., Cargnelutti R., Citarella F., Di Fiore G., Kyeremateng N., Marong B., Mesisca G., Onda A., Paoloni F., Sane A., Savini G., Sorrentino L., Statella G., Vitale S.

MONTEROSI : Alia M., Carlini M., Di Paolantonio A., Di Renzo A., Giordani P., Lipani J. (34′ st Gasperi M.), Mbende E., Parlati S., Santarpia A., Tartaglia A., Tolomello F. (34′ st Verde F.).

A disposizione: Burgio R., Cancellieri D., Cirone L., D’Antonio F., Di Francesco D., Ferreri G., Gasperi M., Liga V., Malatesti M., Moretti G., Verde F.

Reti: al 14′ Carlini rig.

Ammonizioni: Correnti, Loreto, Nunziante, Di Renzo, Mbende, Gasperi.