Ecco un tutorial su come realizzare la treccia a spina di pesce

Hai i capelli lunghi e la passione per le trecce? Allora mettiti comoda perché in questo articolo ti spiegherò come realizzare una bellissima treccia a “spiga di grano” o anche chiamata a “spina di pesce”.

Seguendo, passo passo, le indicazioni che ti elencherò, riuscirai a realizzare un’acconciatura top e sembrerai appena uscita da un salone di bellezza.

Treccia a spiga di grano

La treccia a spina di pesce, è ideale per tutti i giorni, per una cena romantica o anche per un’occasione elegante. Un po’ scompigliata sarà ancora più bella .

Pronta ad avere capelli chic e bon ton?

Dividi i capelli in due parti uguali. Partendo dall’alto, prendi una ciocca dall’esterno del lato destro e portala al centro facendola passare sopra al lato destro e poi sotto al lato sinistro. Ripeti dall’altro lato: prendi una ciocca dall’esterno del lato sinistro e portala al centro facendola passare sopra al lato sinistro e poi sotto al lato destro. Procedi per tutta la lunghezza dei capelli, e legali al fondo con un elastico.

Per ottenere una treccia a spina di pesce ordinata ed elegante, usa un pettine per dividere i capelli in modo preciso e, mentre li intrecci, fai in modo che le ciocche abbiano sempre lo stesso spessore.

Tutorial su come realizzare la treccia



Se vuoi una treccia a spina di pesce spettinata, invece, dopo aver legato i capelli, allenta gli intrecci tirando le ciocche verso l’esterno con le dita.

Pettina accuratamente i capelli, portali tutti da un lato e legali in una coda bassa facendo in modo di posizionare l’elastico vicino all’orecchio. Dividi i capelli in due parti e comincia a fare la treccia intrecciandoli come descritto nel tutorial di base Procedi per tutta la lunghezza dei capelli, e legali al fondo con un elastico. Elimina l’elastico usato all’inizio tagliandolo con una forbicina.

È più facile prendere le ciocche dalla parte posteriore delle due sezioni di capelli, soprattutto se sono scalati: in questo modo, anche i capelli più corti entreranno facilmente nell’intreccio.

Piccola treccia a spina di pesce

Che te ne sembra?! Semplice no? Ti basterà avere un po’ di manualità e tranquillità, vedrai che tutte le tue amiche ti chiederanno consigli.