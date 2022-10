Maria Marotta: il fischietto di Sapri in campo per la semifinale di Libertadores

Continuano gli impegni della Coppa Libertadores, massima competizione di calcio femminile per club organizzata dalla CONMEBOL, per l’arbitro internazionale Maria Marotta.

Il direttore di gara, della sezione di Sapri, infatti, è stata designata, nei mesi scorsi, per arbitrare la manifestazione sudamericana che ha preso il via giovedì scorso e proseguirà fino al prossimo 28 ottobre.



Ancora un match per Maria Marotta

L’arbitro classe ’84 nei giorni scorsi era stata già designata come IV ufficiale di gara per il sentito match del gruppo B tra le uruguagie del Defensor Sporting e le argentine del Boca Junior vincenti dopo una gara combattuta ai rigori.

La Marotta poi ha diretto la sfida valida, sempre per il gruppo B, tra il Defensor Sporting e le brasiliane del Ferroviaria. In questa partita presente anche l’assistente arbitrale Tiziana Trasciatti della Sezione di Foligno.

Maria Marotta e Tiziana Trasciatti sono scese in campo poi per la semifinale della Coppa Libertadores femminile tra Deportivo Cali (Colombia) e Boca Junior (Argentina), in programma presso lo stadio Rodrigo Paz Delgado.

La Coppa Libertadores femminile si è disputa a Quito in Ecuador, presso gli stadi Gonzalo Pozo Ripalda, Banco Guayaquil e Rodrigo Paz Delgado. In questa edizione partecipano 16 squadre, divise inizialmente in quattro gironi.