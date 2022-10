Viceministri, Edmondo Cirielli in pole per gli Esteri

Sono giorni di lavoro per la neo premier Giorga Meloni. Incassata la fiducia alla Camera e al Senato, si lavora per la squadra dei viceministri e dei sotto segretari. I contatti si infittiscono e le decisioni finali possono sorridere anche alla provincia di Salerno.

I nomi per la carica di viceministro

C’è infatti il deputato Edmondo Cirielli in pole per un vice ministero. Si parla degli esteri e del Viminale, con la Farnesina ipotesi favorita. Fratelli d’Italia dovrebbe piazzare anche Giulio Terzi (anche per lui si parla di esteri ma pare come sottosegretario), Marcello Gemmato (Salute), Wanda Ferro (Interno) e Andrea Del Mastro (Giustizia), Maurizio Leo (MEF).

Forza Italia potrebbe vedersi attribuita due viceministri: Francesco Paolo Sisto alla giustizia e un altro al Mise o all’interno, ruolo che andrebbero ad occupare uno tra Valentino Valentini e Paolo Barelli.

La Lega potrebbe proporre alle Infrastrutture Edoardo Lixi e chiede un ruolo agricoltura dove potrebbe esserci uno tra Marzio Liuni, Mario Lollini e Lorenzo Viviani.

Gli altri incarichi

Restano poi liberi i posti da sottosegretario e i capi di gabinetto. Per quanto riguarda questi ultimi la Lega ha già scelto: Salvini ha individuato Alfredo Storto, quello del ministro della Giustizia Carlo Nordio è Alberto Rizzo, al Turismo Daniela Santanchè ha nominato Erika Guerri e allo Sport Andrea Abodi Massimiliano Atelli.