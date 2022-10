Ultimo weekend di ottobre: sole e clima mite

Ottobre volge al termine e la cosiddetta ottobrata sembra caratterizzare più del previsto questo periodo. Il progressivo rinforzo dell’anticiclone, infatti, sta determinando un tempo stabile e soleggiato, talvolta con qualche foschia. Questa condizione perdurerà fino alla fine del mese ed è probabile che anche novembre inizierà allo stesso modo, costringendo gli esperti a coniare un nuovo termine: “la novembrata”.

Ottobre si chiude con il sole: le previsioni

Ma come saranno le previsioni per questo fine settimana nel Cilento?

Venerdì 28 ottobre tempo soleggiato inframezzato da qualche breve annuvolamento. Temperature intorno ai 23 gradi. Venti deboli e mare calmo. Questa situazione ci accompagnerà anche sabato 29 e domenica 30 ottobre con il sole che continuerà a caratterizzare le nostre giornate.

Non sono previste sostanziali modifiche del tempo neanche per il ponte di Ognissanti. Anche novembre, quindi, esordirà all’insegna del bel tempo.

Il calendario lunare

Vediamo ora cosa ci consiglia il calendario lunare per questo weekend. È il periodo ideale per la cura dei capelli, un massaggio rigenerante e per fare maschere al viso. Se invece volete fare lavori in casa o siete amanti del giardinaggio è il periodo adeguato per una prolungata ventilazione dell’appartamento, per raccogliere e congelare la frutta e per la semina delle piante da frutto.