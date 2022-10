Tragico incidente nel salernitano: muore anche 19enne

Si aggrava il bilancio dell’incidente avvenuto nella notte tra il 26 e il 27 ottobre nel salernitano. È morto presso l’ospedale di Nocera Inferiore dove era ricoverato, Michele Ambrosino, 19 anni. Viaggiava nell’auto insieme alla cugina 20enne, Serena Salvati, morta sul colpo. Il sinistro a Castel San Giorgio.

Incidente nel salernitano: la dinamica

Stando alle prime ricostruzioni sull’incidente avvenuto nel salernitano, la vettura con a bordo Serena e Michele era all’altezza del bivio tra Torello e Campomanfoli quando si è scontrata contro un’altra auto. Dopo l’impatto si è ribaltata ed è finita prima contro un muro e poi contro un palo dell’illuminazione stradale.

Serena è morta sul colpo: inutili i soccorsi dei sanitari del 118, che hanno potuto solo constatarne il decesso. Il cugino, Michele Ambrosino, era stato portato in ospedale in codice rosso, ma le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Dopo 24 ore dall’incidente il suo cuore ha spesso di battere. Illeso l’uomo alla guida dell’altra vettura.

Il cordoglio

Già ieri tantissimi i messaggi di cordoglio.

Molti i messaggi di cordoglio per la giovanissima Serena e le condoglianze per la sua famiglia. La sindaca di Castel San Giorgio, Paola Lanzara scriveva sui social: «Cara Serena, da lassù veglia sui tuoi cari genitori, non abbiamo parole per lenire l’enorme dolore dei tuoi familiari, della tua amata sorella e dei tuoi tanti amici.»