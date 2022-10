Perito: cittadinanza onoraria al Giudice Gian Piero Paolo Cirillo

La cittadinanza onoraria di Perito al Giudice Gian Piero Paolo Cirillo. È quanto delibererà il Comune guidato dal Sindaco Carlo Cirillo; la questione sarà, infatti, tra i punti all’ordine del giorno del consiglio comunale in programma domani 29 ottobre 2022.

Chi è Gian Piero Paolo Cirillo

Gianpiero Paolo Cirillo, nato a Perito il 19 giugno 1954. E’ presidente di sezione del Consiglio di Stato e componente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

Ha avuto l’abilitazione scientifica nazionale a professore di prima fascia in diritto amministrativo. Ricopre la carica di docente presso la scuola delle professioni forensi dell’Università “La Sapienza” di Roma, dove è stato anche professore a contratto per tre anni presso la facoltà di giurisprudenza.

Il curriculum

Diverse le cariche ricoperte nella sua lunga carriera: magistrato ordinario, poi consigliere di Stato, è stato anche componente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché coordinatore dell’ufficio studi della giustizia amministrativa.

Inoltre il giudice Gian Piero Paolo Cirillo può vantare la nomina a Capo dell’Ufficio Legislativo presso il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, il Ministero dei Lavori Pubblici, il Ministero delle Politiche Economiche e Comunitarie, nonché capo del Dipartimento del coordinamento amministrativo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Ha avuto incarico di consigliere giuridico presso il Ministero del Turismo e Spettacolo, presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, presso il Garante per l’Editoria e la Radiodiffusione e presso l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e presso l’Autorità per le Telecomunicazioni.

Per lui anche un ruolo di componente della Commissione di studio istituita per la predisposizione della legge quadro in materia di Autorità Amministrative indipendenti, nonché della Commissione ministeriale istituita per la predisposizione del T.U. in materia di protezione dei dati personali. Ha fatto parte della Commissione ministeriale di modifica del codice di procedura civile e presidente della commissione preposta all’elaborazione del regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Negli anni ha tenuto numerosi corsi di specializzazione post-laurea, anche per la preparazione del concorso nella magistratura ordinaria, nel TAR e nella Corte dei Conti.

Svolge anche le funzioni di giudice sportivo, quale presidente della seconda sezione della corte federale d’appello della Figc. E’ Grande Ufficiale della Repubblica. Collabora a numerose riviste scientifiche, anche in qualità di componente del comitato scientifico.