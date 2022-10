Don Cesare Caradonna e il legame con Agropoli, oggi l’anniversario della nascita

Ripercorreremo insieme alcuni momenti di vita di Don Cesare Caradonna, in particolare i 35 anni, dal 1961 al 1996, vissuti ad Agropoli. Don Cesare Caradonna nacque a Gorga, in Provincia di Roma, il 28 ottobre 1919.

Ecco la sua vita e gli anni vissuti ad Agropoli

Il 26 ottobre 1947, Don Cesare fu ordinato Sacerdote nel Duomo di Napoli. Il 15 agosto 1961, proveniente da Pianura, giunse ad Agropoli chiamato da Sua Eccellenza Monsignor Biagio D’Agostino, per ricoprire il ruolo di Parroco della Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, lasciato vacante da Mons. Francesco Marrocco.

Nel 1961 la Parrocchia contava 1500 abitanti e non era dotata di molte risorse economiche. Don Cesare iniziò la sua missione con l’edificazione del tempio spirituale, quello delle anime ed applicando una pastorale seria e responsabile. Inoltre pianificò la restaurazione delle Chiese, alcune delle quali si presentavano in pessime condizioni di manutenzione e di stabilità. Tra le sue opere: la ricostruzione della Chiesetta dell’Addolorata (1968) e della Chiesa di San Francesco (4 ottobre 1974), il restauro della Chiesa della Madonna di Costantinopoli.

Nel 1992, sostenuto da un valido comitato parrocchiale, iniziò il recupero strutturale della Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, riaperta al culto da Don Vincenzo Fiumara. Ricostruì la Comunità Parrocchiale e tutte le attività ad essa inerenti, portando in Chiesa, con azioni e parole, i tantissimi giovani presenti in Parrocchia.

Un prete amato per il suo modo di ascoltare e consigliare i fedeli

Don Cesare era un prete amato perché ascoltava ed elargiva consigli a tutti, estremamente gentile, caritatevole verso i poveri, gli emarginati e i senzatetto, ma soprattutto verso i malati. Sempre presente!!! I miei ricordi di Don Cesare sono tantissimi. I periodi lieti ed i momenti dolorosi legati alla vita religiosa ed umana della mia famiglia. Le numerose iniziative sociali e culturali realizzate insieme.

Tra le tante, ricordo con piacere quando negli anni ’70/’80, alle 8.00 della Domenica, Don Cesare mi telefonava a Radio Cilento Uno, per diffondere in diretta il Vangelo della Domenica a nostri ascoltatori. Che grande Parroco!!!

Rassegnò le dimissioni salutando i suoi parrocchiani, ecco le sue parole

Dopo 35 anni di apostolato nella Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, il 26 agosto 1996, Don Cesare rassegnò le dimissioni, per raggiunti limiti d’età, a Sua Eccellenza Mons. Giuseppe Rocco Favale. Don Cesare Caradonna nella lettera di saluto ai suoi ex parrocchiani scriveva: «Ora miei cari, sul punto di partire per Anzio, vi saluto e vi benedico per l’ultima volta. L’unico rammarico è che avrei desiderato celebrare in mezzo a voi il cinquantesimo anniversario di sacerdozio (26 ottobre 1997), ma non è stato possibile per vari motivi».

L’Azione Cattolica “V. Bachelet” in un pubblico manifesto espresse la sua gratitudine a Don Cesare: “Carissimo Don Cesare desideriamo esprimervi tutta la nostra gratitudine. Grazie alla vostra sapiente guida e al vostro fraterno sostegno, l’Azione Cattolica è cresciuta e si è rafforzata. Ci mancherà tanto l’amico che ci ha confortato, compreso e perdonato. Il padre sempre pronto a comprendere e a perdonare”.

Il 26 ottobre 1997, nella Chiesa di S. Bonaventura ad Anzio, alla presenza di circa 600 agropolesi, Don Cesare Caradonna celebrò il cinquantesimo anniversario della sua ordinazione sacerdotale. L’incontro con i suoi ex parrocchiani si tenne sul piazzale della Cattedrale di S.Maria Goretti di Nettuno. Saluti, sorrisi, abbracci, lacrime. Don Cesare rivolse a tutti calorosi ed affettuosi ringraziamenti, salutandoli uno per uno.

Don Cesare morì il 5 ottobre 2006, presso l’Ospedale Regina Apostolorum di Albano Laziale. La messa esequiale fu celebrata nella Basilica Cattedrale da Mons. Marcello Semeraro, Vescovo di Albano. Erano presenti numerosi agropolesi, a dimostrazione dell’amore e dell’affetto che nutrivano per il loro ex Parroco.

Don Cesare Caradonna, nell’ultimo saluto ai suoi ex parrocchiani, scriveva: «Sono venuto povero e me ne vado povero, ma con il cuore pieno di gioia, anche se dal ciglio trema una lacrima di commozione». R.I.P. Don Cesare, compagno sincero e leale di un lungo e magnifico percorso della nostra vita.