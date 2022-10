Castelcivita, al via la Festa della patata di montagna

Fermento a Castelcivita per il ritorno della Festa della Patata di montagna che quest’anno giunge all’11esima edizione.

Festa della patata di montagna di Castelcivita, il programma

L’appuntamento è in programma per il 29 e il 30 ottobre dalle 18:00. L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale «La Pagoda» in sinergia con la cooperativa agricola Lao Gemini, il Comune di Castelcivita.

Ad aspettarvi nell’affascinate centro storico, ci saranno Pata&Pato per accompagnarvi in un percorso enogastronomico alla scoperta di antichi sapori e delle eccellenze del territorio.

Ecco cosa si potrà degustare

Non possono, quindi, mancare piatti a base di patate, protagoniste indiscusse della serata; sarà possibile degustare spaghetti con patate e cinghiale, polpette di patate, pasta con le patate «sfricinate» con peperone «abbruscat», patate arrostite sotto la cenere.

E ancora seguiranno il soffritto di carne di maiale con patate e peperoni «all’acit», patate fritte, zeppole dolci con le patate. Non mancheranno, poi, ottimo vino locale e tanta musica popolare ed itinerante.

Non solo cibo e musica, ma anche divertimento e stand dell’artigianato che metteranno in risalto i lavori realizzato dalle sapienti mani di donne del posto che esporranno le loro creazioni. Inoltre, sarà l’occasione anche per scattare una foto ricordo, un selfie che potrete fare all’interno di un cartonato che rappresenta le due mascotte della serata Pata&Pato.

Una festa che si potrà vivere e gustare anche a pranzo. Domenica 30 ottobre, infatti, sarà possibile assaggiare piatti della tradizione e assistere anche ad un bellissimo spettacolo in compagnia delle Majorette.

Dopo due anni di stop, sono tanti gli eventi che stanno popolando il Cilento e il Vallo di Diano in quest’autunno che sa di estate. Sono diversi gli appuntamenti che hanno come protagonista la castagna, il frutto per eccellenza dell’autunno, è il caso del piccolo borgo di Salento e ancora Stio, Roccadaspide, San Rufo e ancora tanti altri eventi ci aspettano.