Cade in dirupo mentre cerca funghi: salvata 50enne a Sala Consilina

Momenti di paura questa mattina a Sala Consilina per una donna che, insieme ad altre due persone era andata in una zona boschiva.

Cade in un dirupo mentre cerca funghi e si ferisce: la dinamica

La malcapitata, una 50enne di nazionalità rumena, è rimasta ferita cadendo. L’incidente si è verificato mentre era in cerca di funghi insieme al marito e ad un’amica nei pressi di località Fontana Antica. La donna è caduta accidentalmente in un dirupo ed ha riportato la frattura di una gamba.

I soccorsi

È stato il marito a far scattare immediatamente l’allarme. Sul sono intervenuti i soccorritori del 118 della postazione Humanitas di Sala Consilina. Questi ultimi, nonostante la strada particolarmente impervia, grazie all’abilità dell’autista Michele Paladino, sono riusciti a raggiungere la donna nel luogo in cui è accaduto l’incidente.

L’infermiere Giuseppe Luordo ha prestato le prime cure alla signora. La donna, dopo essere stata stabilizzata, è stata caricata in ambulanza e trasportata all’ospedale “Luigi Curto” di Polla.

Per fortuna non ha riportato serie conseguenze ma in più casi sono stati segnalati incidenti ben più gravi tra i cercatori di funghi che si sono avventurati, senza esperienza, pure in zone impervie. L’invito è quello di prestare sempre la massima attenzione.