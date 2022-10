Piaga cinghiali a Castellabate: Comune in aiuto degli agricoltori 

Il Comune di Castellabate corre ai ripari davanti ad un problema che sta mettendo in serio pericolo il settore agricolo: quello dei cinghiali.

Cinghiali a Castellabate, un aiuto agli agricoltori

Un problema che va affrontato e risolto in fretta. Il Comune di Castellabate scende in campo al fianco degli agricoltori nella delicata tematica riguardante la sempre più frequente invasione di cinghiali lungo tutto il territorio. L’obiettivo è quello di elargire un contributo economico agli imprenditori agricoli, ai coltivatori diretti e alle altre forme di conduzione titolate.

Di cosa si tratta

Castellabate è uno dei primi comuni nel Cilento a investire importanti risorse per aiutare e sostenere le piccole e medie imprese agricole che subiscono danni alla coltivazione per via della presenza massiccia e incontrollata dei cinghiali.

Il contributo verrà attribuito ai richiedenti e ammonterà, in media, al 50% del costo necessario per l’acquisto e la manutenzione di recinzioni elettrificate, in metallo o in legno.

Il tutto verrà erogato, previa apposita domanda e allegato preventivo di spesa, dopo la presentazione delle fatture d’acquisto e il controllo da parte dell’Ente apposito dell’effettiva realizzazione dell’intervento.

Il problema dei cinghiali

La pesante situazione dell’invasione degli ungulati in tutto il Cilento sta producendo enormi criticità a tutta la filiera agricola.

Senza un efficace sistema di controllo, al fine di evitare ulteriori perdite economiche lasciando numerosi terreni incolti, gli agricoltori sono stati costretti a difendersi da soli installando soprattutto recinzioni e protezioni per contenere i danni e salvare quanto più possibile del proprio raccolto.

Ciò ha indotto, di conseguenza, ad un incremento delle spese di gestione e dunque ad una drastica riduzione delle produzioni, minacciando fortemente uno dei settori traino di questi luoghi.