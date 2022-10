Mascherine addio dal 31 ottobre?

Altri pochi giorni e poi potremmo definitivamente dire addio all’obbligo di indossare le famigerate mascherine. I dispositivi di protezione che hanno caratterizzato la fase di emergenza sanitaria, potrebbero non essere più obbligatori in alcun luogo.

Mascherine: ecco le regole

Il 31 ottobre, infatti, scadrà l’obbligo di indossarle in ospedali e Rsa. Se il provvedimento non verrà rinnovato ingresso libero in tutte le strutture sanitarie, senza mascherine. Lo deciderà il Governo e in particolare il neoministro Orazio Schillaci.

Il commento del Ministro

“Ci stiamo lavorando, nel rispetto dei pazienti”, ha detto sulla questione mascherine.

“Oggi la malattia da Covid è completamente diversa da quella che c’era una volta e quindi stiamo vedendo di fare in modo che man mano ci possa essere un ritorno ad una maggiore libertà“, ha aggiunto Schillaci.

Schillaci ha parlato anche della richiesta di una commissione d’inchiesta sulla gestione del covid. “Credo sia utile fare chiarezza su quanto successo dal punto di vista amministrativo, come ieri è stato detto chiaramente dal primo ministro Meloni”, ha affermato.

“Questo l’aspetto più importante e tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione sono d’accordo – ha concluso – Andare a vedere cosa è stato fatto sugli acquisti. Credo che sia corretto per dare un segnale ai tanti malati“.

La Campania

Le disposizioni sulle mascherine saranno ovviamente valide in tutta Italia, con l’incognita Campania. Il governatore De Luca, infatti, ha già nei mesi scorsi obbligato ad utilizzarle in alcuni luoghi di lavoro e sui mezzi pubblici.