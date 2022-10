Comune regala maglioncini e scaldacollo agli alunni: sindaco su Rai1

Quest’anno farà un po’ più freddo per tutti. Il Decreto bollette varato la scorsa primavera, infatti, prevede misure atte a contenere i costi di gas ed elettricità, semplificare le regole per le rinnovabili, rilanciare le politiche industriali. Tra le iniziative finalizzate a risparmiare energia, delle limitazioni al riscaldamento invernale e al condizionamento estivo.

Maglioncini e scaldacollo agli studenti: l’iniziativa in tv

Sulla base di ciò il sindaco di Sant’Arsenio, Donato Pica, ha lanciato una iniziativa singolare: regalare agli studenti del paese maglioncini e scaldacollo per combattere il freddo.

Il primo cittadino è stato ospite oggi pomeriggio della trasmissione “Oggi è un altro giorno” per parlare del progetto.

Le parole del sindaco

Pica ha spiegato il significato della sua proposta: “E’ un voler richiamare l’attenzione di tutti, Istituzioni, imprese, cittadini e famiglie sulla crisi energetica che stiamo vivendo e sull’incremento dei costi. Dunque c’è la necessità di definire una strategia possibilmente risolutiva che incintevi la cultura del risparmio e avvii alla scelta di fonti energetiche alternative”.

Il progetto

L’Ente ha investito 2600 euro per non far patire il freddo agli alunni delle scuole materne, primarie e secondarie. Come? Attraverso l’acquisto di maglioncini in pile e scaldacollo. Con il Decreto bollette la temperatura negli uffici pubblici non dovrà superare i 19 gradi in inverno.