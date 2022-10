Cade in una scarpata: paura per un uomo a Sala Consilina

Attimi di paura nella serata di ieri a Sala Consilina. Un uomo è caduto in una scarpata. L’episodio in località Santa Maria degli Ulivi. La vittima è un infermiere in servizio presso l’ospedale Luigi Curto della vicina Polla.

Cade in una scarpata: l’allarme e i soccorsi

Cosa è accaduto è al vaglio dei carabinieri. Sembrerebbe che l’uomo si sia allontanato da casa per raggiungere una attività commerciale di Sala Consilina. Dopo un po’ di tempo, però, non ha fatto rientro e così i familiari si sono allarmati.

Del caso sono stati informati i carabinieri della compagnia di Sala Consilina. I militari hanno avviato le ricerche sul territorio, seguendo il percorso che avrebbe dovuto fare da casa all’attività.

Non c’è voluto molto per trovarlo. Era caduto giù in una scarpata, in via Santa Maria degli Ulivi.

Il trasferimento in ospedale

Sul posto pure i sanitari del 118 che hanno recuperato il malcapitato, lo hanno stabilizzato e quindi trasferito presso l’ospedale di Polla. Qui, dopo le prime cure, i medici del pronto soccorso hanno disposto il trasferimento presso l’ospedale ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. Qui risulta tutt’ora ricoverato in prognosi riservata. Da comprendere cosa sia accaduto e come si sia verificato l’incidente.

Come l’uomo è caduto nella scarpata lo diranno i carabinieri al termine delle indagini. Si sarebbe trattato di un incidente.