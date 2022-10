Va in ospedale col mal di pancia e scopre di essere incinta all’ottavo mese

Va in ospedale pensando di avere una cisti. Ha forti dolori al basso ventre. Ma quando i sanitari la visitano scopre che è incinta, alla 33^ settimana. Così viene portata immediatamente in sala operatoria e, dopo un parto cesareo, da alla luce una bellissima bimba.

La storia di Manuela: scopre solo all’ottavo mese di essere incinta

L’incredibile storia arriva da Caserta. Protagonista Manuela, 42 anni. La sua bimba, che gode di ottima salute, si chiama Laura. Quando è entrata al Pronto Soccorso dell’ospedale, Manuela era convinta di avere una fastidiosa cistite.

La scoperta al pronto soccorso

Lo ha detto anche ai medici che le hanno chiesto i sintomi. La 42enne ha raccontato di aver assunto dei medicinali nei giorni precedenti e di non avere da tempo il ciclo mestruale. Sottoposta ad ecografia i sanitari hanno avuto la conferma: quei dolori erano tipici della gravidanza iniziata trentatré settimane prima. In quel momento, dopo aver sentito per la prima volta il battito del cuore della piccola, Manuela è stata colta “da una gioia incontenibile” che “ha preso il posto della paura e dell’incertezza”, racconta.

Grande gioia è stata espressa anche dal compagno e dalla madre di Manuela che erano nel corridoio del Pronto Soccorso in attesa dell’esito degli esami.

Il parto

Dopo aver riscontrato problemi alla sacca e alla membrana i medici hanno deciso di operare d’urgenza la 42enne, facendo nascere la bambina. In sala operatoria ci sono stati anche attimi di apprensione considerato che i medici non sapevano in che condizioni avrebbero trovato la bimba.

La donna, infatti, non si era sottoposta ad alcun controllo, non sapendo di essere incinta. Per fortuna Laura (la sua prima figlia) era in buona salute quando è venuta al mondo. È nata con un peso di 2 chili e 400 grammi, e dopo quattro giorni in ospedale, è tornata a casa con la madre. Poi anche una gara di solidarietà tra parenti, conoscenti e amici, per acquistare le prime cose utili per la piccola.