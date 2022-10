Usura ed estorsione: blitz all’alba ad Agropoli

Ancora una operazione dei carabinieri nel comprensorio del Cilento contro estorsione e usura Questa volta le forze dell’ordine stanno eseguendo una ordinanza cautelare di custodia in carcere e detenzione domiciliare ad Agropoli.

Estorsione e usura: il blitz

Il blitz è scattato all’alba in seguito ad un provvedimento esso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Vallo della Lucania, su richiesta della procura della Repubblica. Ad eseguirlo i carabinieri della locale compagnia, agli ordini del comandante Fabiola Garello.

Tre le persone indagate che dovranno difendersi dalle accuse di usura ed estorsione. I reati venivano posti in essere a danno di imprenditori cilentani. L’attività di questa mattina va a concludere una complessa indagine posta in essere negli ultimi mesi dalle forze dell’ordine agropolesi.

Il precedente

Una operazione simile venne messa in atto anche ad inizio anno. In quel caso il provvedimento fu emesso nei confronti di un imprenditore cinquantaduenne di Agropoli e di un trentanovenne di Orria, entrambi pregiudicati. Anche in quel caso le accuse, a diverso titolo, risultavano quelle di usura ed estorsione ai danni di operatori commerciali e privati cittadini dell’area cilentana. A fronte di un prestito di euro 1.000, stando alle accuse i due pretendevano la restituzione dell’intero importo erogato incrementato dagli interessi annuali pari al 100%