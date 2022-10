Oroscopo 27 ottobre, viaggio in programma? Non siate frettolosi…consultate lo zodiaco

Prosegue l’appuntamento giornaliero con l’oroscopo. Cosa ci riserveranno gli astri per domani, giovedì 27 ottobre? Ma vi siete mai chiesti quando nascono i segni zodiacali?

In questo articolo proveremo ad andare alla scoperta delle origini dell’oroscopo. I segni astrologici, come li conosciamo oggi, furono codificati dai babilonesi intorno al IV secolo avanti Cristo.

Fin dal 3000 a.C. in Mesopotamia si facevano previsioni in base alla posizione del Sole, della Luna e dei cinque pianeti più vicini alla Terra.

A ogni segno venivano attribuite caratteristiche legate sia al simbolo del segno (per esempio: Leone = potenza) sia all’evoluzione psicologica legata al mutare delle stagioni, così per esempio l’Ariete rappresenta l’impetuosità del risveglio della primavera, il Cancro la fecondità dell’estate. Intanto, per chi se lo fosse perso, vi lasciamo anche l’oroscopo di ieri 26 ottobre (clicca qui).

Oroscopo del 27 ottobre 2022:

Ariete

Porterai grande passione in tutto ciò che farai oggi e il risultato positivo sarà inevitabile. Potresti aver evitato un problema perché è troppo vicino a te, ma oggi è il giorno migliore per affrontare questo problema e per farlo a testa alta.

Toro

Ci sono così tante novità che non sarà facile orientarsi. Prenditi il tuo tempo e segui le tendenze. Vedrai un’enorme prospettiva.

Gemelli

Ti sei sentito un pò soffocato dalle situazioni circostanti ma devi contrastare questa situazione mantenendoti chiaro e aperto.

Cancro

È una buona idea ascoltare il tuo istinto ora. Comprensione e tolleranza reciproca sono essenziali in ogni relazione. Hai il tuo partner che si sforza di venirti incontro e di considerare il tuo punto di vista ed i tuoi problemi ma purtroppo avrai difficoltà a comprenderlo.

Leone

Sarà un grande giorno per te oggi! Puoi avere la possibilità di dire il tuo cuore oggi. Ma te ne pentirai dopo quando sarà troppo tardi! Mantieni il tuo discorso breve e preciso, sarai più propenso ad indirizzare apertamente il tuo partner!

Vergine

La tua volontà di incontrare le persone a metà strada e arrivare alla fine della tua vita. Sarai in grado di risolvere rapidamente qualsiasi situazione.

Bilancia

Hai ignorato i gesti da un po ‘di tempo. Se non ti interessa questa tendenza, allora il tuo partner comincerà a pensarci. Questo dice oggi per te il tuo oroscopo.

Scorpione

Cerca un maggior grado di apertura e onestà in quanto un clima di sfiducia è probabile che si impadronisca della tua relazione durante questo periodo.

Sagittario

Oggi puoi incontrare qualcuno che hai sempre sognato. La persona sarà interessante e avventurosa come te. Hai sperato di incontrare qualcuno come questo per parecchio tempo.

Capricorno

È possibile prendere una decisione in materia di finanze che sarà utile a lungo termine. Puoi anche visitare i luoghi santi oggi. Diversi eventi si allineano oggi per spingere i pulsanti.

Acquario

Siate cauti riguardo alla vostra salute, tuttavia, siete inclini a tosse eterna e attacchi di freddo. Può essere una situazione di prova per te scegliere tra la tua strada e quella del tuo partner.

Pesci

L’esperienza ti insegnerà lezioni molto più degne che la sazietà del tuo ego non potrà mai. Più tardi sarai a tuo agio e sarai pieno di fiducia.