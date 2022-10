Oroscopo 26 ottobre: lavoro bene, amore…mmm un pò meno per i leoncini

Prosegue la rubrica giornaliera con l’oroscopo che InfoCilento ti propone per raccontare agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sulla loro giornata.

Per i nati sotto il segno d’acqua, d’aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata del 26 ottobre 2022, tutte da gustare e da approfondire e come dice l’astrologo più famoso d’Italia Paolo Fox «non credete, ma verificate».

Oroscopo 26 ottobre 2022:

Ariete

Ascolta il tuo istinto e finirai per prendere le giuste decisioni. La tua famiglia e i tuoi cari hanno bisogno della tua attenzione.

Toro

Devi reagire in modo più responsabile a qualunque cosa la vita ti getti contro. Non sarai in grado di seguire il programma che hai elaborato in precedenza quando emergerà qualcosa di urgente e imprevedibile.

Gemelli

Trascorri del tempo con la tua famiglia. Nessuno è perfetto. Se il mondo sembra in pace, non vi è alcuna logica per provare una nuova porta quando si è contesi del primo.

Cancro

Trascorri del tempo con la tua famiglia. Oggi godrai di un’atmosfera romantica completamente nuova e rinfrescante.

Problemi in vista per i nati sotto il segno del Leone

Leone

È tempo che tu faccia un passo indietro dai tuoi rapporti e dia un’occhiata al quadro più ampio. Sei diventato troppo aggrovigliato nel tuo atteggiamento grintoso e questo potrebbe averti fatto perdere di vista ciò che sei veramente fuori dalle tue relazioni.

Vergine

Fatti strada attraverso situazioni difficili e difficili. Il tuo approccio è positivo e ti porterà molto lontano.

Bilancia

Avrai bisogno di molta pazienza per trattare con il tuo partner oggi. Non prendere in considerazione ogni problema, perché questo potrebbe disturbare la pace e l’armonia nella tua relazione.

Scorpione

È di vitale importanza che tu non faccia crescere la testardaggine nella tua relazione. Il tuo partner non è dell’umore giusto per scendere a compromessi.

Sagittario

Chi è single può sembrare calmo e composto ma sfortunatamente può essere colpito dai pensieri di un indimenticabile amore passato! Andare avanti è l’unica via d’uscita!

Capricorno

Devi essere più cauto nel trattare con persone sensibili. È anche un momento di confronto e decisioni.

Acquario

L’amore è nell’aria oggi. Puoi sorprendere la persona amata pianificando qualcosa di speciale.

Pesci

L’esperienza ti insegnerà lezioni molto più degne che la sazietà del tuo ego non potrà mai. Più tardi sarai a tuo agio e sarai pieno di fiducia.