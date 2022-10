Giovani Avvocati Campani ospiti della Sezione AIGA di Vallo della Lucania

Giovani avvocati campani ad Agropoli, per il Consiglio direttivo regionale dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati. Sarà la sezione Aiga di Vallo della Lucania ad ospitare l’incontro.

Il Cdr dell’Associazione Associazione Giovani Avvocati campani ad Agropoli

Il CDR si svolge periodicamente. Ha come obiettivo quello di analizzare l’attività delle singole sezioni e tracciare le linee programmatiche associative sia per ciò che riguarda le iniziative territoriali che in vista del prossimo Congresso straordinario nazionale. Quest’ultimo si terrà a Bologna a fine novembre.

Saranno presenti i presidenti e rappresentanti delle singole sezioni regionali, nonché i componenti delle rappresentanze regionali e nazionali dell’associazione. Tra questi il tesoriere nazionale Avv. Felice Napolitano e l’Avv. Luigi Bartolomeo Terzo, componente di giunta.

Il commento

“Ci onora ospitare il Consiglio direttivo regionale, in una cornice istituzionale che vedrà la presenza dei rappresentanti locali e regionali della giovane Avvocatura Campana, che si pregia di avere al proprio interno esponenti con ruoli apicali anche a livello nazionale. – dichiara il presidente Avv. Roberto Scotti – Tratteremo insieme dei temi di maggiore interesse per la professione, organizzando e coordinando le prossime iniziative formative che verranno realizzate sul territorio“.

Si parlerà anche del futuro della professione, che sarà il tema del prossimo Congresso di Bologna, dal titolo “Next Generation Lawyers ”.

“Un dovuto ringraziamento va al coordinatore regionale Avv. Gaetano Fontana, ed ai componenti dell’ufficio di coordinamento tra cui la nostra Elena Parrilli, per l’enorme sforzo organizzativo e professionale profuso per l’attività di coordinamento tra le sezioni. Ma ci tengo particolarmente a ringraziare tutti i componenti del direttivo AIGA della mia sezione, senza il cui apporto non saremmo riusciti ad essere sempre presenti e vicini ai giovani Avvocati del Foro in questo biennio. – conclude l’Avv. Roberto Scotti – Stiamo ormai lavorando intensamente da oltre due anni: da poche settimane è partito il terzo corso di preparazione all’esame d’Avvocato targato AIGA Vallo, sempre concluso con ottimi risultati da parte degli iscritti, che dimostra la grande attenzione dell’associazione per i giovani praticanti, ed a breve realizzeremo ulteriori webinar formativi incentrati sulle recenti modifiche del processo civile e penale. L’AIGA anche nel nostro territorio è in continua crescita e l’obiettivo è crescere ancora di piu, facendo avvicinare alla realtà associativa sempre un maggior numero di giovani colleghi, per creare finalmente una classe unita e compatta”.

All’evento saranno attesi numerosi avvocati da tutta Italia, dall’intera Regione Campania oltre che le rappresentanze delle Istituzioni presenti sul territorio.