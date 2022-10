Contanti? Tetto va alzato a 10mila euro. La proposta

La Lega subito al lavoro. L’obiettivo è alzare il tetto dei contanti a 10mila euro. La proposta di legge porta la firma del deputato Alberto Bagnai. Attualmente, il limite all’uso delle banconote per tutti gli acquisti è di 2mila euro. Ciò anche grazie ai voti del centrodestra che avevano respinto l’abbassamento a mille euro.

Contanti: proposta di legge per alzare il tetto

Tuttavia proprio 1000 euro è la cifra oltre la quale bisognerà pagare con metodi elettronici, e più tracciabili, dal 1° gennaio 2023. Ovviamente se le cose nel frattempo non cambieranno.

E la Lega con la sua proposta di legge ha proprio questo obiettivo. Il partito di Matteo Salvini lo aveva detto già prima delle elezioni, promettendo che il tetto sarebbe stato alzato a 10mila euro. Invece nell’accordo tra i tre leader di centrodestra si prevedeva genericamente di innalzare «il limite all’uso del denaro contante», allineandolo alla media dell’Unione Europea.

Le reazioni

Secondo il senatore Franco Mirabelli, vicepresidente del grupo del Pd, l’iniziativa renderebbe più difficile controllare i flussi di denaro e favorirebbe, oltre all’evasione, il riciclaggio del denaro.

“È una proposta che non condividiamo in alcun modo, è in totale controtendenza con quanto deciso in questi anni in Italia e in gran parte dei Paesi europei”. Così invece il responsabile economico del Pd Antonio Misiani sull’aumento del tetto dei contanti.