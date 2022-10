Aiuti alle famiglie e risparmio energetico: Comune di Agropoli al lavoro

Aiuti alle famiglie in condizioni di disagio e azioni per il risparmio energetico. È quanto ha previsto l’amministrazione comunale di Agropoli. Saranno utilizzati 75.410,84 euro, residui di fondi Covid-19 assegnati negli anni scorsi.

Fondi covid per la crisi economica: l’iniziativa

Le risorse servivano per aiutare le famiglie al pagamento di utenze domestiche, per l’erogazione di contributi diretti ai cittadini e per il pagamento di canone di locazione (per contratti legalmente registrati). A breve sarà pubblicato un avviso con i requisiti per aderire.

Risparmio energetico: le novità

Relativamente al risparmio energetico è stato dato mandato agli uffici di programmare ogni intervento necessario a consentire la concreta riduzione degli sprechi. Si avvierà un iter tecnico – amministrativo necessario alla messa in azione di misure volte al risparmio e all’efficienza energetica.

Il commento

«Abbiamo adottato nell’ultima giunta – dichiara il sindaco Mutalipassi – due provvedimenti tesi a tendere una mano a chi ha più bisogno, contando su fondi residui di un decreto legato all’emergenza Covid-19, oltre a volgere uno sguardo anche al risparmio energetico, visto anche il particolare periodo storico che stiamo attraversando e con i notevoli rincari che da alcuni mesi stanno mettendo a dura prova cittadini ed imprese».

«E’ giusto che anche gli enti pubblici facciano la propria parte, programmando interventi di efficientamento energetico di immobili comunali, nonché una gestione virtuosa delle infrastrutture presenti sul territorio comunale», conclude il primo cittadino.