A Salerno manifestazione contro De Luca. Lui replica: “Sono degli idioti”

Il centro – destra organizza una manifestazione contro Vincenzo De Luca e in particolare per contestare lo stato in cui si trova la sanità in Campania. La maniestazione è in programma a Salerno il 27 ottobre, il giorno prima della marcia per la pace voluta da De Luca a Napoli.

Manifestazione contro De Luca: l’iniziativa

«E’ oramai una situazione insostenibile quella in cui versa la sanità della nostra regione», dioce il senatore Antonio Iannone.

Alla manifestazione contro De Luca e sulla Sanità prenderanno parte le delegazioni parlamentari campane, quella del consiglio regionale e dei gruppi dirigenti delle diverse province che confluiranno a Salerno. I vertici Fdi chiamano a raccolta soprattutto i cittadini, con la garanzia che il nuovo esecutivo avrà uno sguardo rivolto alla Campania.

«Svolgeremo in Parlamento un’azione di controllo sulla sanità campana – ha detto il deputato Edmondo Cirielli – De Luca sta distruggendo la salute dei cittadini di questa regione. Monitoreremo e chiederemo a questo Governo se ci sono le condizioni politiche per far continuare al governatore la gestione politica della sanità regionale».

La replica di De Luca

«Sono degli idioti», la replica di De Luca alla manifestazione.

«De Luca è solo uno screanzato che insulta Fratelli d’Italia e mantiene la sanità campana nelle peggiori condizioni possibili. E’ per questo che domani abbiamo organizzato a Salerno come FdI una marcia di protesta e ribadiremo con forza che laddove c’è mala sanità non vi è nessuna dignità. Le offese di De Luca sono inaccettabili e le rispediamo al mittente con la convinzione che è giunta l’ora di cambiare aria anche al vertice della Regione Campania», dice Iannone, commissario campano di Fdi, concludendo il botta e risposta.