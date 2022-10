102 per nonna Rosa Cortazzo: festa a Vallo della Lucania

Vallo della Lucania in festa per i 102 anni di nonna Rosa Cortazzo. Un compleanno festeggiato nei giorni scorsi con familiari e amici stretti che non hanno voluto far mancare la loro presenza e testimoniare il loro affetto per questo importante traguardo.

Chi è Rosa Cortazzo

Nonna Rosa ha trascorso una vita dedicata al lavoro e alla famiglia. Ha 7 figli, 17 nipoti e 13 pronipoti; è ancora oggi il faro della famiglia.

In occasione dei suoi cento anni venne festaggiata anche dall’allora sindaco Antonio Aloia che con l’assessore Mario Fariello volle consegnargli una targa ricordo di quella data. A causa della pandemia, però, non fu possibile celebrare l’evento come si sarebbe voluto. Si è recuperato l’anno successivo, seppur con le necessarie precauzione.

Il club dei centenari del Cilento

Soltanto ieri un altro compleanno secolare nel Cilento. A Caselle in Pittari hanno celebrato i 100 anni di nonna Annina Torre, oggi residente in Toscana accudita dalla famiglia, ma sempre legatissima alla sua terra d’origine.

Il numero di centenari nel Cilento cresce sempre di più. Sono stati fatti anche degli studi sul territorio per provare ad individuare l’elisir di lunga vita. I diretti interessati lo identificano nella corretta alimentazione e uno stile di vita sano.