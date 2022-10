WhatsApp down: segnalazioni in tutta Italia

WhatsApp down. Hashtag virale sui social e milioni di utenti impossibilitati a inviare e ricevere messaggi. I problemi hanno iniziato a presentarsi intorno alle 09:00 di questa mattina (25 ottobre). L’app di messaggistica più utilizzata in Italia è fuori uso. I messaggi vengono inviati, ma all’utente appare una sola spunta, segno che il destinatario non li riceve.

WhatsApp down: i disagi

I problemi si presentano su tutte le piattaforme. Sia la versione per smartphone che quella per pc, ossia WhatsApp Web fanno riscontrare gli stessi errori.

I disagi si erano presentati già nel pomeriggio di ieri quando erano stati segnalati alcuni problemi dell’app di messaggistica.

Le segnalazioni

Oggi la situazione è peggiorata con il servizio fuori uso. Su Downdetector, il portale che raccoglie le segnalazioni sul malfunzionamento di app e siti in Italia, la curva che registra le problematiche alla piattaforma ha iniziato ad impennarsi pochi minuti prima delle ore 09:00.

Whatsapp Down – le segnalazioni degli utenti

Non risultano invece errori per le altre applicazioni di proprietà di Meta, come Instagram e Facebook. Ma perché WhatsApp è down? Dalla società al momento nessuna notizia. Non risulta nemmeno chiaro se si tratti di un problema locale o globale, anche se pare che si tratti di un disservizio che interessa tutti.