Viabilità, lavori a Pisciotta: chiusa la Sp257

Lavori alla viabilità nel territorio del Comune di Pisciotta. La Provincia di Salerno ha disposto la chiusura della SP257 dal Km 3+000 al Km 3+300 nella frazione Rodio. Il provvedimento è valido a partire dalle ore 8,00 del 26 ottobre 2022. La chiusura è finalizzata a garantire l’esecuzione dei “lavori urgenti di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento a seguito di dissesti e movimenti franosi sulla SP 257 tra Pisciotta, Rodio e Ceraso. Interventi urgenti di protezione civile”. L’importo da quadro economico è di circa 400.000 euro.

Lavori a Pisciotta. I disagi

“La chiusura della strada – precisa il Presidente della Provincia, Michele Strianese – si protrarrà fino alla conclusione dei lavori e al ripristino delle condizioni di sicurezza per il transito veicolare. Sarà consentito il solo transito dello scuolabus a servizio della frazione di Rodio nelle fasce orarie indicate dal Comune di Pisciotta, previa sospensione immediata delle eventuali lavorazioni in atto. Tale transito sarà effettuato con l’assistenza di personale di protezione civile ovvero di polizia municipale, al fine di garantire la pubblica e privata incolumità“.

I lavori sulla Sp257

I lavori nel territorio di Pisciotta consistono nella realizzazione di una paratia di pali trivellati di grande diametro con trave di coronamento sommitale, pulizia della scarpata lato monte e ripristino della sede stradale. “Ci scusiamo fin da ora per i disagi a cui saranno costretti i cittadini, ma lavoreremo per eliminare nel più breve tempo possibile il dissesto franoso e restituire la strada al transito regolare“, precisa Strianese.

I percorsi alternativi

Sono stati individuati i percorsi alternativi per il collegamento Rodio – Ascea attraverso la SP257 direzione nord e la SP 269 direzione Ascea.

Invece durante il periodo di lavori, per il collegamento Rodio – Pisciotta si consiglia la SP 257 direzione nord, la SP 269 direzione Ceraso, la SP 430 uscita di Futani, la SP 84 San Mauro La Bruca, la SR 447 Caprioli-Pisciotta.