Marco Mengoni al PalaSele. Ecco tutte le info utili

Grande attesa per il tour di Marco Mengoni al PalaSele di Eboli. Lo spettacolo ha registrato il tutto esaurito collezionando 13 sold out nei palazzetti. Al PalaSele ultima tappa il 27 ottobre. Il tour racconta i primi due capitoli di Materia. Esso ripercorre 13 anni di carriera in cui l’artista ha conquistato tanti riconoscimento.

Marco Mengoni al PalaSele: il tour

Il Mengoni Live 2022 porterà il cantautore al PalaSele a distanza di 3 anni dall’ultimo concerto tenuto ad Eboli. Si tratta dell’unica tappa al Sud Italia.

Sul palco con Marco Mengoni, che ha curato anche gli arrangiamenti di tutti i brani, un gruppo di straordinari musicisti con la direzione di Giovanni Pallotti (anche basso, synth e programmazione). Ci sranno: Peter Cornacchia (chitarre), Massimo Colagiovanni (chitarre), Davide Sollazzi (batteria, batterie elettroniche), Benjamin Ventura (pianoforte, piani elettrici, synth), Leo Di Angilla (percussioni, ritmiche elettroniche), Adam Rust (organo, synth), Moris Pradella (backing vocalist, direzione cori, chitarra acustica), Yvonne Park (backing vocalist), Elisabetta Ferrari (backing vocalist), Nicole di Gioacchino (backing vocalist).

La scaletta include 25 canzoni e comprende tutti i brani più noti di Mengoni, di cui 9 tratti dal progetto Materia.

Info utili

I cancelli per l’ingresso al pubblico generale saranno aperti a partire dalle ore 19, inizio show ore 21. Sold out da tempo la tappa di Eboli, è già partita la caccia al biglietto per l’appuntamento dell’estate prossima allo Stadio Arechi. Dopo gli show nei palazzetti, infatti, Marco Mengoni tornerà live negli stadi con #MarcoNegliStadi, atteso a Salerno il 24 giugno 2023.

I prossimi appuntamenti

Dopo Marco Mengoni un altro live al PalaSele quello di Biagio Antonacci che si esibirà sul “Palco Centrale” di Eboli l’11 novembre. Sempre a novembre, un altro imperdibile ritorno: “Notre Dame De Paris” che celebra quest’anno il ventennale, in scena al PalaSele sabato 26 novembre (ore 16:00 e ore 21:00) e domenica 27 novembre (ore 17:00 e ore 21:00).

A dicembre, sabato 3 e domenica 4 sono attesi i Me contro Te con il loro primo tour, martedì 6 Salmo con il “Flop Tour”, lunedì 12 Alessandra Amoroso con “Tutto Accade Tour”. Due gli appuntamenti già annunciati per il 2023: “MAX30”, il tour con cui Max Pezzali festeggerà i 30 anni di carriera al PalaSele il 7 aprile, e il grande ritorno di Eros Ramazzotti, che farà tappa con il “Battito Infinito World Tour” l’11 aprile 2023.