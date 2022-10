Esenzioni ticket: ecco come rinnovarle

Buone notizie sul fronte della sanità. Il 30 settembre scorso, infatti, era scaduta la proroga delle esenzioni dal pagamento del ticket per motivi di reddito. Per il rinnovo individuate delle modalità più semplici. Ciò per evitare code e assembramenti agli uffici. Così l’Asl ha fornito nuove modalità per accedere al servizio, in base alle proprie necessità.

Esenzioni ticket: ecco come avere la proroga

Per le esenzioni c’è innanzitutto l’Applicazione web “Verifica Esenzione Ticket” . L’Asl Salerno ha sviluppato un applicazione web (https://cerd.aslsalerno.it ). Essa permette all’assistito di verificare, sulla base del codice fiscale e della tessera sanitaria, se egli è già presente nell’elenco delle Esenzioni Certificate MEF o delle Esenzioni Autocertificate, con scadenza 31.03.2023.

Se non si è presenti si ha necessità di ricevere una prescrizione di una ricetta a carico del SSN, in regime di esenzione ticket, è necessario presentare una nuova autocertificazione del diritto all’esenzione ticket per motivi di reddito.

I codici a scadenza illimitata

L’Asl ha previsto la scadenza illimitata dei codici di esenzione ticket E01, E3 ed E4 per gli ultrasessantacinquenni. Una regola valida anche per i familiari a carico, a condizione che non sia cambiata la situazione economica/patrimoniale e il controllo della autocertificazione abbia dato esito positivo (classificata VERA).

Il portale Salute del Cittadino

Ai fini della presentazione di una nuova autocertificazione del diritto all’esenzione per motivi di reddito, è possibile accedere al “Portale Salute del Cittadino”, attivato dalla Regione Campania (https://sinfonia.regione.campania.it), utilizzando SPID, CIE o CNS.

Sul medesimo portale è inoltre possibile:

Visualizzare il proprio Fascicolo sanitario elettronico

Pagare il ticket

Prenotare una prestazione di specialistica ambulatoriale (CUP)

Cambiare il medico di assistenza primaria o pediatra di libera scelta.

Infine è possibile richiedere l’esenzione ticket via Mail. Ce n’è una per ogni distretto:

Nocera Inferiore: ds60.ticket@aslsalerno.it

Angri/Scafati: ds61.ticket@aslsalerno.it

Sarno/Pagani: ds62.ticket@aslsalerno.it

Cava de’ Tirreni/Costa d’Amalfi: ds63.ticket@aslsalerno.it

Eboli/Buccino: ds64.ticket@aslsalerno.it

Battipaglia: ds65.ticket@aslsalerno.it

Salerno: ds66.ticket@aslsalerno.it

Mercato San Severino: ds67.ticket@aslsalerno.it

Giffoni Valle Piana: ds68.ticket@aslsalerno.it

Capaccio/Roccadaspide: ds69.ticket@aslsalerno.it

Vallo della Lucania/Agropoli: ds70.ticket@aslsalerno.it

Sapri: ds71.ticket@aslsalerno.it

Sala Consilina/Polla: ds72.ticket@aslsalerno.it

Il Cittadino riceverà sulla propria casella di posta elettronica (e-mail mittente) il certificato provvisorio di esenzione ticket (in formato pdf).