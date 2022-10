Escursionista precipita nel vuoto, paura nel salernitano

Importante operazione salvavita questa mattina nel salernitano. Un escursionista di 56 anni precipita nel vuoto facendo un volo di diversi metri e provocandosi lesioni gravi. Provvidenziale l’intervento degli uomini dei Vigili del Fuoco.

Escursionista precipita da un terrazzo: i soccorsi

L’allarme è scattato intorno alle 10.40 di questa mattina (25 ottobre). L’uomo era precipitato da un terrazzamento di Maiori, in Costiera Amalfitana.

La sala operativa del Comando Vigili del Fuoco Salerno ha inviato la squadra del distaccamento di Maiori via terra. Questa, dopo aver raggiunto il malcapitato, considerata la morfologia del territorio, ha

richiesto l’intervento dell’elicottero del reparto volo Vigili del Fuoco Salerno. Un operatore si è quindi calato dall’alto, ha raggiunto la vittima dell’incidente che è stata imbracata e tirata a bordo dell’elicottero.

Successivamente l’escursionista precipitato nel vuoto è stato trasportato all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona Salerno. Ha riportato lesioni gravi agli arti inferiori.

I precedenti

Non è la prima volta che i Vigili del Fuoco sono chiamati a simili interventi. Nei giorni scorsi protagonista di un intervento simile fu un cane da caccia che era caduto in un dirupo nel territorio del Comune di Roscigno. Fu necessario l’intervento di un elicottero, con gli specialisti Speleo Alpino Fluviali per salvargli la vita.