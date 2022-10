Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico: il 27 ottobre taglio del nastro

Prevista per il prossimo Giovedì 27 ottobre 2022, alle ore 10,00, l’apertura della XXIV edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico. La manifestazione in programma fino a domenica 30 ottobre 2022, si svolgerà a Paestum fra Tabacchificio Cafasso, Basilica, Museo Nazionale e Parco Archeologico.

Taglio del nastro per la Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico

Presenti al taglio del nastro il Direttore del Parco Archeologico di Paestum e Velia Tiziana D’Angelo, il Vescovo di Vallo della Lucania Ciro Miniero, il Presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese, il Vice Presidente della Camera di Commercio di Salerno Giuseppe Gallo, il Commissario straordinario del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni Tommaso Pellegrino.

Introducono il Sindaco di Capaccio Paestum Franco Alfieri, l’Assessore alla Semplificazione Amministrativa e al Turismo della Regione Campania Felice Casucci. Interviene il Direttore Regione Europa UNWTO Alessandra Priante. Coordina il Fondatore e Direttore della BMTA Ugo Picarelli.

Il commento

“La Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico – dichiara il Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese – è promossa e sostenuta da Regione Campania, dalla Città di Capaccio Paestum, dal Parco Archeologico di Paestum, e per anni anche dalla Provincia di Salerno, prima che il riordino delle Province ci togliesse deleghe e risorse. Per la nostra provincia è una importante occasione di promozione di tutto il nostro patrimonio culturale”.

Per quattro giorni la Borsa del Turismo di Paestum diventerà occasione di incontro, di approfondimento e divulgazione di temi dedicati al patrimonio e al turismo culturale, per gli addetti ai lavori, per gli operatori turistici e culturali, per i viaggiatori, per gli appassionati. Una opportunità di business con il Workshop con i Buyer esteri selezionati dall’ENIT e i Buyer nazionali dell’offerta del turismo culturale ed archeologico.