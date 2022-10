Sente rumori e spara: denunciato uomo di Sala Consilina

Un uomo residente nella popolosa frazione di Sant’Antonio è stato denunciato dagli uomini Compagnia dei Carabinieri di Sala Consilina. È accusato di aver esploso un colpo di fucile, questa mattina alle prime luci dell’alba, dopo avere sentito dei rumori sospetti.

Teme la presenza di ladri e spara in aria: il caso

L’uomo probabilmente pensava che ci fossero dei ladri all’esterno pronti ad entrare nella sua abitazione. Ha così pensato bene di imbracciato un fucile da caccia, legalmente detenuto, ed ha esploso un colpo in aria per mettere in fuga i presunti ladri.

L’intervento dei carabinieri

Qualcuno, udito lo sparo, ha allertato i Carabinieri della locale Stazione che dopo aver individuato il responsabile lo hanno denunciato.

L’episodio è frutto della paura che ormai da alcuni giorni c’è tra i cittadini di Sala Consilina dove dall’inizio del mese sono stati messi a segno numerosi furti in abitazioni ed in alcuni casi i ladri hanno compiuto i colpi incuranti della presenza dei proprietari della casa prese di mira.

Da tempo all’appello rivolto alle istituzioni e alle forze dell’ordine e di garantire maggiori controlli sul territorio comunale al fine di reprimere questo genere di reati.