Castel San Lorenzo tutela e promuove le sue tipicità

Il Cilento è un territorio ricco di biodiversità, non soltanto legate flora selvatica, ma anche all’ambito dell’agricoltura. Ci sono tipicità che caratterizzano anche piccole aree, prodotti deliziosi che sono il vanto dei territori.

Valorizzare le tipicità locali: l’iniziativa di Castel San Lorenzo

Ecco perché, soprattutto negli ultimi anni, si è cercato sempre più di valorizzare i prodotti tipici, promuovendoli o incentivando un ritorno alle coltivazioni tipiche del territorio. In questo contesto si inserisce il progetto ABC, AgroBiodiversità Campana. Esso punta alla moltiplicazione, conservazione e caratterizzazione di risorse genetiche vegetali, erbacee autoctone.

L’iniziativa, promosso dall’assessorato all’agricoltura della Regione Campania e che vanta numerose partnership e il contributo del Fondo Agricolo per lo sviluppo rurale, prevede varie azioni.

Nello specifico garantire la messa in sicurezza delle varietà iscritte al repertorio regionale e promuovere l’uso delle varietà locali a rischio estinzione, favorendone uno sviluppo sostenibile.

Il pomodoro giallo e il carciofo di Castel San Lorenzo

In questo contesto si inserisce la scelta di Castel San Lorenzo che ha scelto di aderire per promuovere e valorizzare il pomodoro giallo e il carciofo, due tipicità e anche se di nicchia.

Il progetto che il comune punta a realizzare prevede proprio la messa in sicurezza delle varietà locali iscritte al repertorio regionale attraverso una strategia integrata di conservazione. L’obiettivo è quella di supportarle localmente per evitare che tali produzioni vadano perdute.

Ma si punta anche a favorire la diffusione di tali varietà attraverso uno sviluppo sostenibile dell’agricoltura. Tutto coerentemente con il progetto Abc.

Castel San Lorenzo, quindi, si prepara a non essere conosciuto soltanto per la produzione vinicola e olearia ma anche per altre produzioni meno note.