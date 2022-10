Agropoli, lavori in via Chili ed è subito polemica

Nuove opere pubbliche in città. Lo rendono noto dall’amministrazione comunale di Agropoli, annunciando che «hanno preso il via questa mattina i lavori di rifacimento di marciapiedi esistenti in via Chili, mediante manutenzione straordinaria».

I lavori in via Chili

Un intervento di discreto valore, che servirà senz’altro a migliorare il decoro dell’area considerato che i marciapiedi esistenti erano in cemento e privi di pavimentazione.

Nello specifico saranno interessati dai lavori i marciapiedi in cemento sul tratto del senso unico che dall’intersezione con via Moro conduce su viale Europa. Inoltre, il tratto prospicente l’Isola del pittore e il mercato coperto del frutta.

Le polemiche

Una buona notizia che però ha riservato immediate polemiche con l’ex sindaco Adamo Coppola che attraverso i social rivendica la paternità dell’opera.

«L’amministrazione comunale sta promuovendo interventi di sistemazione dei marciapiedi in via Chili, nel tratto che collega l’area del mercato della frutta con Viale Europa. – dice Coppola – Ancora una volta, però, il sindaco omette di dire che si tratta di lavori già progettati, finanziati ed appaltati dalla mia amministrazione, nell’ambito del programma di restyling di piazza Nassiriya. Nei prossimi mesi altre opere programmate nello scorso quinquennio vedranno la luce, contribuendo a migliorare i servizi, l’immagine e il decoro della città».

Il riferimento è, tra l’altro, al parco pubblico, al palazzetto Di Concilio, al campo Polito, al Palazzo Civico delle Arti. Lo stesso intervento di piazza Nassiriya non è ancora concluso poiché nell’appalto era previsto anche il restyling dell’arredo urbano di piazza Vittorio Veneto e corso Garibaldi.