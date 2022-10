Accesso alla costa di Marina di Pisciotta: un progetto da 200mila euro

Pisciotta è tra le località costiere più suggestive del Cilento. Il Comune da anni vede sventolare sul litorale la Bandiera Blu e negli ultimi tempi, proprio per mantenere questo riconoscimento, ha attivato anche ulteriori servizi sulle spiagge libere, come quello di salvamento.

Costa di Marina di Pisciotta: un progetto per la spiaggia di località Passariello

Tra le spiagge di Marina di Pisciotta, una delle più esclusive è quella di località Passariello. È un tratto di costa formato da sassi, brecciolino e sabbia. Un luogo intimo e suggestivo, per chi ama godere del mare in tranquillità. La spiaggia si estende nei pressi di una scogliera, diversa quindi dagli ampi spazi sabbiosi che caratterizzano la vicina costa di Caprioli. L’accessibilità non è però del tutto agevole.

Ecco perché l’amministrazione comunale di Pisciotta punta ad interventi finalizzati a sistemare l’accesso a questo tratto di litorale. L’Ente, guidato dal sindaco Ettore Liguori, vuole sfruttare le risorse assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per avviare la progettazione dell’intervento.

L’iter è partito. Stimata una spesa di circa 220mila euro; 151mila euro per i lavori mentre la parte restante è rappresentata dalle somme a disposizione. Cominciata la progettazione bisognerà portarla a completamento ed intercettare i finanziamenti per eseguire i lavori.