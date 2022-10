Sancataldese-Polisportiva Santa Maria: buon punto in trasferta per i giallorossi

Dopo i tre successi di fila arriva un pari, quinto risultato utile di fila, per la Polisportiva Santa Maria, che batte impatta 0-0 con la Sancataldese. La sfida giocata in terra siciliana, valida per l’ottavo turno del girone I di Serie D, si conclude a reti bianche con i giallorossi salgono cosi a quota 11 punti in graduatoria e domenica ospiteranno il Real Aversa.

Sancataldese-Polisportiva Santa Maria: la gara

La sfida vede al 7′ Mancini calciare alto mentre al 10′ Coulibaly viene murato in angolo. Poco dopo il 20′ Mancini lascia partire un tiro dal limite dell’area, interviene Dolenti bloccando la sfera. Alla mezzora Sancataldese pericolosissima con un colpo di testa di Garzia che si stampa sulla traversa. Poi, il pallone viene ribadito in rete, ma l’arbitro ferma tutto per fuorigioco. Un minuto dopo sul fronte opposto Bonanno trova Tandara in campo aperto, il 9 cilentano calcia però tra le braccia del portiere con Ielo al 45′ a provarci direttamente su calcio di punizione mettendo però alto. Nella ripresa al 5′ il palo salva Grieco sulla battuta di Xepapadis mentre per i cilentani al 9′ Bonanno calcia sul fondo come capita a Ferrante al quarto d’ora. Una seconda frazione avara di emozioni si conclude cosi senza particolari sussulti. Sancataldese e Polisportiva Santa Maria si dividono la posta in palio.

ll tabellino

Sancataldese (3-5-2): Dolenti; Maltese, Brumat, Calabrese; Garzia (39’ st Cutrona), Baglione (47’ st Leonardi), Treppiedi (13’ st Giacinti), Toure Aziz (26’ st Taormina), Xepapadakis (35’ st Galfano); Zerbo, Tuccio. A disp.: La Cagnina, D’Agosto, Florio, Guadagnoli. All. Infantino.

Polisportiva Santa Maria (4-4-2): Grieco; Ferrante, Diop, Campanella, Ferrigno (32’ st Johnson); Coulibaly, D’Auria (20’ st Morlando), Mancini, Ielo (20’ st Pane); Tandara (32’ st Capozzoli), Bonanno. A disp.: Guerra, Ziello, Di Peri, Petrazzuolo, Cuzzilla. All.: Di Gaetano.

Arbitro: Martina Molinaro di Lamezia Terme (Meraviglia-Ingenito)

Ammoniti Toure Aziz (S), D’Auria (SM), Ielo (SM), Giacinti (S), Leonardi (S). Angoli: 6 a 3.

Recupero: 1’ pt e 5’ st.