San Mauro Cilento punta sul turismo: ecco come

Patto di collaborazione tra il Comune di San Mauro Cilento, amministrato dal sindaco Giuseppe Cilento e l’Associazione temporanea di impresa «Le Agavi» per il rilancio del turismo.

Rilancio del turismo montano, ecco il progetto di San Mauro Cilento

Nello specifico, il protocollo d’intesa intende valorizzare il turismo e il potenziamento delle infrastrutture esistenti per la fruizione sostenibile del territorio nell’ambito della misura «Montagna Italia»– Piano di sviluppo e coesione Ministero del Turismo.

Le candidature per il finanziamento dei Progetti per la Montagna possono essere presentate da soggetti privati profit o no profit, in forma singola o aggregata con preferenza per la seconda. I proponenti devono stipulare un Patto di collaborazione con un soggetto pubblico riferibile alla montagna.

Inoltre, sostenere la crescita del turismo in montagna vuol dire anche sostenere e presidiare l’economia montana, garantire un presidio idro- geologico dei territori ed evitare, in questo modo, lo spopolamento dei piccoli centri.

Le finalità

È questo, infatti, un fenomeno in crescita purtroppo. Poche nascite e Comuni, delle aree interne, sempre con meno abitanti, portando quindi anche ad una mancanza di stimoli sul territorio.

In quest’ottica risulta fondamentale un rilancio del turismo e attivare delle strategie specifiche di valorizzazione che caratterizzino le diverse aree montane del Paese, anche sotto il profilo dell’accessibilità e delle infrastrutture disponibili, al fine di usufruire della montagna durante tutto l’arco dell’anno.

Lo scopo è soprattutto contrastare il fenomeno dello spopolamento, l’abbandono e la desertificazione sociale attraverso un’azione sistemica di qualificazione e rilancio dell’offerta turistica del territorio. Un percorso virtuoso, quindi, che parte dalle persone, aggregando cittadini attivi e amministratori, con l’obiettivo comune di creare nuove competenze, favorendo la nascita di una nuova imprenditorialità e nuove forme cooperative capaci di far fronte alle esigenze del progetto.

L’accordo ha come priorità quella di partecipare alla manifestazione d’interesse del Ministero del turismo Montagna Italia, con l’obiettivo di intercettare, attraverso una serie di progetti, i fondi per migliorare la specializzazione e qualificazione del comparto, incoraggiando capacità competitiva e innovativa dell’imprenditorialità turistica.