Ufficio postale di Velina: «subito interventi o azione legale»

Continua il dibattito sull’ufficio postale di Velina, nel Comune di Castelnuovo Cilento. A segnalare criticità nel servizio, era stata l’associazione Codici che aveva raccolto le istanze della comunità. Poste Italiane, attraverso una nota, aveva precisato che i servizi offerti erano coerenti con le richieste da parte degli utenti e che comunque erano a conoscenza dell’Ente locale.

L’intervento dell’Ente sull’ufficio postale di Velina

Proprio il Comune, però, interviene sulla vicenda. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Eros Lamaida, ha infatti approvato un atto per investire Poste Italiane, il Prefetto e gli organi di governo nazionali e locali, così come i sindacati affinché «venga ripristinata la dotazione di personale precedente, condizione indispensabile per poter garantire ai cittadini un servizio regolare, efficace ed efficiente».

«L’ufficio postale di Velina – osserva il sindaco Eros Lamaida – è stato destinatario di un provvedimento di declassamento con conseguente riduzione di una unità allo sportello».

Una decisione definita «grave ed ingiustificata» e «preceduta qualche anno fa dalla soppressione dell’ufficio di Castelnuovo Cilento».

Le richieste

L’amministrazione comunale è chiara: «Da anni Poste Italiane sta penalizzando fortemente la collettività del Comune di Castelnuovo Cilento».

Di qui l’invito ad interventi «tempestivi e risolutivi» e da palazzo di città avvertono che «si riservano di valutare ogni azione legale nei confronti di Poste Italiane».