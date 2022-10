La Goletta Pandora a Palinuro

Approda a Palinuro la goletta Pandora. Grazie alla locale sezione della Lega Navale Italiana e al Comune di Centola, sarà presso il porto della località cilentana da oggi (22 ottobre) al 24 ottobre.

La Goletta Pandora

Si tratta di una maestosa goletta a gabbiole lunga 30 metri. Un rarissimo esemplare di replica in legno di un antico postale dell’Ottocento. La barca non ha origine italiana. Fu costruita in Russia nel 1994, nel 1996 è arrivata in Mediterraneo.

La Goletta Pandora in meno di 30 anni ha avuto numerose avventure come un sequestro, un affondamento e un abbandono.

Acquistata all’asta a Genova e restaurata è impiegata per crociere scuola con a bordo gli allievi della Sail Training Association Italia. Nel 2007, 2010 e 2013 ha vinto rispettivamente alla Mediterranean Tall Ships Race, Garibaldi Tall Ships Regatta e Lycamobile Mediterranean Tall Ships Regatta, le regate internazionali di velieri organizzate dalla Sti (Sail Training International).

La cinematografia

La goletta Pandora sembra uscita da un film di avventure sui mari. Per questo diverse produzioni l’hanno scelta come set galleggiante. Tra questi ‘Elisa di Rivombrosa’, ‘Hornblower’, ‘N io e Napoleone’. Oggi continua a navigare con il guidone dell’Associazione Vela Tradizionale. Durante i giorni a Palinuro sarà possibile salire a bordo e visitarla.