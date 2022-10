Scoperta piantagione di canapa nel salernitano: sequestrate circa 300 piante

Importante attività contro il traffico di stupefacenti posta in essere dalla Guardia di Finanza di Salerno. I militari hanno posto sotto sequestro oltre trecento piante di canapa indiana. Sono state rinvenute in una zona collinare sita nel territorio del comune di Mercato San Severino.

Sequestro di canapa: l’attività della Finanza

I controlli rientrano in un più ampio intervento finalizzato a frenare la diffusione di droga nell’agro noverino-sarnese. Questa è un’area considerata ad alto rischio per la coltivazione e lo stoccaggio di stupefacenti.

Le indagini

I baschi verdi della compagnia di Scafati dopo una capillare attività investigativa hanno individuato la coltivazione illecita e identificato il responsabile.

Le piante di cannabis erano occultate in una struttura in ferro dove era in corso la fase di essiccazione. Durante le perquisizioni individuati anche panetti di hashish di circa 700 grammi ciascuno. E ancora: 4 fucili da caccia, munizioni e materiale per il confezionamento delle dosi.

Nei guai è finito un 40enne della zona sottoposto a giudizio per direttissima. La droga, immessa sul mercato, avrebbe fruttato diverse centinaia di migliaia di euro.

Questa è soltanto l’ultima attività della Guardia di Finanza finalizzata a frenare lo spaccio di droga sul territorio salernitano. Da sempre le fiamme gialle sono impegnate in tali attività.