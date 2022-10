Salernitana-Spezia: le probabili formazioni, risoluzione tra i granata e Ribery

Dopo la rifinitura di rito tempo di probabili formazioni per la Salernitana opposta in Serie A, nel pomeriggio di domani, allo Spezia di Gotti . Allo stadio Arechi, infatti, i campani tornano in campo attesi, alle ore 15:00, dall’intreccio con i liguri. La gara valevole per l’undicesima giornata di Serie A sarà diretta da Daniele Chiffi di Padova. La società granata ha poi reso noto di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il calciatore Franck Ribery che continuerà in altro ruolo a far parte del club granata e che domani saluterà i tifosi allo Stadio “Arechi” prima della gara contro lo Spezia.

Salernitana-Spezia: le probabili formazioni

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Daniliuc, Fazio; Candreva, L. Coulibaly, Radovanovic, Kastanos, Mazzocchi; Dia, Bonazzoli. Allenatore: Nicola.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Kiwior; Holm, Agudelo, Bourabia, Ellertson, Ferrer; Gyasi, Nzola. Allenatore: Gotti

I convocati granata

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Davide Nicola ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Salernitana e Spezia.

PORTIERI: Fiorillo, Micai, Sepe;

DIFENSORI: Bradaric, Bronn, Daniliuc, Fazio, Gyomber, Lovato, Pirola, Sambia;

CENTROCAMPISTI: Bohinen, Candreva, Capezzi, Coulibaly L., Kastanos, Mazzocchi, Radovanovic, Vilhena;

ATTACCANTI: Bonazzoli, Botheim, Dia, Piatek.



Le parole di Davide Nicola

“Domani ci attende una gara importante in cui dovremo essere bravi a fare la nostra partita con la giusta spensieratezza. Dobbiamo mettere in campo tutto l’entusiasmo che abbiamo per fare una grande prestazione. Lo Spezia è una squadra con cui ci vogliamo misurare per continuare il nostro percorso di crescita, dobbiamo avere il gusto e il piacere di conquistare l’intera posta in palio. Non dobbiamo mai perdere questo atteggiamento perché ci permette di esprimerci sempre al meglio. Serviranno fluidità, aggressività e lettura dei momenti della gara”.

I precedenti

Sarà il terzo confronto in massima serie tra Salernitana e Spezia quello in programma sabato alle 15:00 allo “Stadio Arechi”. I campani sono rimasti imbattuti nelle ultime quattro gare giocate in Serie A contro squadre liguri (2V, 2N), incluse le ultime due in cui ha conquistato i tre punti (entrambe vs Sampdoria): i granata non hanno mai collezionato tre successi di fila contro squadre provenienti da questa Regione.

Lo stato di forma delle due squadre

Solamente il Bologna (12) e il Verona (11) hanno incassato più reti dello Spezia nel secondo tempo di gioco in questa Serie A (10 alla pari degli avversari di giornata e dell’Inter); la squadra ligure è anche quella ad averne realizzati meno in questa frazione di gioco nel torneo (due). Sfida tra le due squadre che hanno concesso più gol da fuori area in questo campionato: lo Spezia (cinque), la Salernitana (quattro); quella campana rimane – con Torino e Verona – una delle tre squadre a non aver ancora trovato la rete dalla distanza finora.



Pillole sulla gara

Nessun difensore ha completato più dribbling di Pasquale Mazzocchi (17, come Fabiano Parisi) in questa Serie A: il laterale campano è l’unico giocatore di movimento della Salernitana ad aver iniziato da titolare ognuno dei 10 match di questo campionato.

Antonio Candreva ha sempre segnato nelle due occasioni in cui ha affrontato lo Spezia in Serie A nel girone di andata (entrambe con la maglia della Sampdoria): gol al Picco nel gennaio 2021 e rete al Ferraris di Genova nell’ottobre 2021. Boulaye Dia ha preso parte a cinque dei nove gol realizzati in casa dalla Salernitana in questo campionato (tre gol e due assist):

solamente Dusan Vlahovic e Nicolò Barella (entrambi sei) contano più partecipazioni attive del classe ’96 in match casalinghi di questa Serie A (cinque).