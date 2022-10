Oroscopo del 22 ottobre, importanti offerte lavorative in arrivo

È arrivato il weekend, cosa ci riserveranno le stelle questo fine settimana? Per i nati sotto il segno dell’Ariete, qualcosa vi ha turbato, come d’altra parte è quello che accade già da un bel pò.

Oroscopo del 22 ottobre 2022

Ariete

Qualcosa ti ha turbato per un bel pò di tempo. Oggi è il giorno in cui sfogare la tua rabbia e frustrazione.

Toro

Non dovete sempre essere voi a chiedere al vostro partner, cercate di ribaltare la situazione e aspettate che sia lui a prendere l’iniziativa.

Gemelli

Marte potrebbe mettervi fretta e potreste commettere errori. Fate attenzione alla durata del finanziamento e all’importo delle rate.

Cancro

È fondamentale che tu comunichi chiaramente le tue esigenze e i tuoi desideri al tuo partner.

Leone

Oggi sarete chiamati a mettere su un piano di sacrifici e privazioni : le vostre finanze non permettono per adesso nuove spese, e quelle già programmate sarà bene rinviarle.

Vergine

La pace del cuore inizierà a farsi sentire nel momento stesso che avrete perdonato di cuore i torti subiti.

Bilancia

Sei sempre stato spensierato e disinvolto nella tua relazione d’amore e questo ti ha servito bene in passato.

Scorpione

Non badate alle critiche altrui. Andate avanti a testa alta e ignorate le malelingue. L’amore si fa aspettare.

Sagittario

C’è qualcuno vicino a te che vuole essere il tuo amante. Ma tu vuoi tenerlo solo per amicizia! Sarà meglio se lasci che questa persona conosca i tuoi sentimenti molto apertamente e sempre più profondamente.

Capricorno

Questo è il momento di esplorare il potenziale nascosto dentro di te. Tieniti lontano da argomenti banali in quanto potrebbero creare un problema per te in seguito.

Acquario

È molto probabile che finirai per sentirti impaziente e frustrato con i problemi di questa persona, ma è fondamentale che tu presti il tuo sostegno senza critiche.

Pesci

L’idea è divertirsi molto e sicuramente lo otterrai. Puoi cancellare le tue differenze con qualcuno vicino al tuo cuore.