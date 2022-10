Liceo Pisacane di Padula: proposto un nuovo indirizzo di studi

Un nuovo indirizzo di studi presso il liceo scientifico Carlo Pisacane di Padula. Il dirigente scolastico Pietro Mandia punta ad ottenere l’attivazione di un corso di liceo scientifico internazionale. L’amministrazione comunale ha deciso di dare il suo supporto all’iniziativa.

Perché un liceo scientifico internazionale a Padula

«Il Liceo Scientifico Statale “Carlo Pisacane” è presente a Padula da oltre 50 anni ed è stato sempre attento alle problematiche del territorio del Vallo di Diano e di quanto avviene a livello nazionale, offrendo percorsi formativi connessi alle esigenze tecnologico-scientifiche proprie della società contemporanea e ai bisogni formativi della popolazione del Vallo», ricordano da palazzo di città.

Il nuovo indirizzo vuole evitare la frammentarietà dell’offerta formativa sul territorio, contenendo lo spopolamento e offrendo una valida risposta alla domanda di istruzione ed alle esigenze formative legate alla realtà socio-economiche.

L’istituzione del nuovo indirizzo mira anche a soddisfare le richieste dell’utenza. Il liceo scientifico internazionale presso il Pisacane di Padula, inoltre, sarebbe in perfetta coerenza con la presenza a Padula del grande attrattore costituito dalla Certosa di San Lorenzo, che risponde alla vocazione turistico/culturale locale.

L’amministrazione comunale, dunque, ha approggiato la proposta indirizzata a Provincia e Regione in vista della riorganizzazione dell’offerta scolastica.

L’indirizzo scientifico internazionale

Il liceo scientifico internazionale offre lo studio approfondito di due lingue, con possibilità di potenziamento, che diano la possibilità ai propri iscritti di interfacciarsi nel mondo del lavoro nazionale ma soprattutto anche estero.

Vi operano dei madrelingua che affiancano i docenti delle varie materie in modo da garantire un’apprensione in più lingue. Inoltre per gli studenti c’è l’opportunità di scambi internazionali. Con l’indirizzo scientifico internazionale il liceo Pisacane di Padula implementerebbe l’area delle lingue straniere, lasciando comunque inalterati lo studio e l’approfondimento delle materie scientifiche.