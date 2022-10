Green Communities: a Futani la presentazione dell’innovativo progetto

Si terrà giovedì 27 ottobre 2022, presso la Sala Consiliare della Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo a Futani, un convegno sul progetto Green Communities. L’appuntamento è a partire dalle ore 15:30. Coinvolti tutti i soggetti istituzionali e sociali potenzialmente interessati. Per la realizzazione dei piani di sviluppo Green Communities, l’ente montano guidato dal presidente Vincenzo Speranza ha ottenuto ben 3 milioni di euro, con valutazione massima.

Il progetto Green Communities

Diversi gli interventi in programma: la certificazione del patrimonio forestale pubblico; la mitigazione del dissesto idrogeologico lungo le strade intercomunali; l’installazione di mini impianti fotovoltaici muniti di colonnine di ricarica, nei parcheggi comunali; l’installazione, presso la sede di Futani della Comunità Montana, di un impianto pilota per la gassificazione della biomassa legnosa proveniente dagli interventi svolti dagli operai idraulico-forestali, per la produzione di energia e calore.

E ancora: il progetto Green Communities prevede il sostegno alla fruizione sostenibile del territorio, attraverso la fitta rete sentieristica esistente; l’autosufficienza energetica dei rifugi montani; la sperimentazione di nuove modalità di produzione di energia da fonte rinnovabile; la promozione della filiera corta.

Inoltre si punta a promuovere la mobilità sostenibile con l’istituzione del servizio e-bike diffuso sul territorio; la strutturazione di un SIT (Sistema Informativo Territoriale) ‘trasversale’, dedicato ai servizi eco-sistemici promossi con la strategia della Green Community; la redazione di una serie di studi di fattibilità per giungere allo studio di fattibilità per l’installazione di micro e mini-centrali idroelettriche sulle strutture idriche esistenti del territorio e, infine, pervenire alla realizzazione dello Studio di fattibilità per costituire la Comunità Energetica Rinnovabile (e Solidale) più grande d’Italia.

L’incontro di Futani

All’incontro saranno presenti tra gli altri il presidente dell’Ente, Vincenzo Speranza, il presidente dell’Uncem Campania, Vincenzo Luciano, il presidente del Parco, Tommaso Pellegrino.

Al termine del confronto sul progetto Green Communities previsto l’intervento del presidente nazionale Uncem, Marco Bussone.