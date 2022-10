Bimbi di Monteforte nei campi per la raccolta delle olive

Per i bambini di Monteforte Cilento una giornata all’insegna della tradizione, per riscoprire la cultura contadina del territorio e vivere le emozioni che soltanto la natura sa dare. I bambini della scuola dell’infanzia, infatti, sono stati coinvolti dall’amministrazione comunale in una mattinata dedicata alla raccolta delle olive.

Bimbi impegnati nella raccolta delle olive: l’iniziativa

Armati di cesti rigorosamente in vimini, insieme ai loro insegnanti, al sindaco Bernardo Mottola e alla consigliera Giusy Giordano, i bimbi hanno iniziato questa attività, riuscendo così a riscoprire un’attività tipica del posto divertendosi.

Ad organizzare l’iniziativa è stata l’amministrazione comunale, in collaborazione con la scuola dell’infanzia. «Tutti i bambini si sono cimentati nell’impresa e hanno vissuto un’esperienza molto entusiasmate e formativa», fanno sapere da palazzo di città. «Lo scopo di questa giornata è stato quello di trasmettere le tradizioni e la cultura della nostra terra cilentana, dove l’olio extravergine d’oliva è una delle risorse principali del nostro territorio», aggiungono.

Una merenda a base di pane ed olio dopo la raccolta delle olive

Il sole e l’allegria dei bambini sono stati i principali protagonisti di questa giornata. Alla fine “dell’impegnativa attività” il sindaco Mottola e la consigliera Giordano hanno dato in premio a tutti una merenda più che salutare: pane ed olio locale, che gli allievi della scuola dell’infanzia di Monteforte Cilento hanno apprezzato.