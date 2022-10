Salute dei piccoli studenti: due progetti a Castellabate

Il comune di Castellabate in campo per la salute dei piccoli studenti del territorio. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Marco Rizzo, ha avviato delle iniziative in collaborazione con il Dipartimento di Promozione della Salute dell’Asl Salerno. Due i programmi: A Spasso con la tua Schiena e Crescere Felix.

I progetti per la tutela della salute dei piccoli studenti

Il primo è finalizzato alla prevenzione delle malattie dell’apparato muscolo-scheletrico ed è rivolto agli alunni delle classi quarte e quinte di scuola primaria nonché delle classi prime della Scuola Secondaria di 1° grado. Verranno forniti ai piccoli alunni indicazioni teorico-pratiche sulle modalità di scelta e di utilizzo dello zaino, sulla corretta seduta tra i banchi e altrove, sulla posizione ergonomica al videoterminale, sugli esercizi per contrastare correttamente la sedentarietà ecc..

Il progetto Crescere Felix, invece, ha l’obiettivo di contribuire a ridurre la prevalenza di soprappeso, obesità e patologie correlate in età evolutiva con interventi di prevenzione primaria e secondaria e a migliorare gli stili di vita alimentari e motori favorendo nei genitori e nei bambini, la conoscenza dei principi di sana alimentazione, dell’importanza della pratica di attività fisica, aumentando in loro la consapevolezza che questi siano determinanti per il benessere dei bambini.

Ad essere interessati i bambini dell’IC di Castellabate.

I commenti

“È intenzione dell’amministrazione promuovere benessere e salute nella popolazione, potenziando nei cittadini il livello di alfabetizzazione sanitaria fin dall’età scolare. Tematiche così importanti devono essere affrontate quotidianamente soprattutto con i più giovani” dichiara il sindaco Marco Rizzo.

“Avviare un approccio positivo con la salute e il benessere sensibilizzando a tematiche così importanti è necessario e cruciale a scuola, come luogo di formazione culturale, intellettuale, civica ma soprattutto personale” afferma invece l’assessore Marianna Carbutti.